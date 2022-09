Emilian lansează '90/60/90' feat. Shift. Piesa perfectă pentru toată lumea

Emilian reușește să se diversifice pe plan muzical și este plin de surprize pentru fanii săi. Este un munte de inspirație, pe care reușește să o imprime în piesele sale, sub ritmuri și stări diferite.

comunicat de presa: 2022, anul lui Emilian. Artistul HaHaHa Production înregistrează succes după succes: a lansat colaborarea “Una”, HIT-ul pe care l-a interpretat alături de Connect-R, a lansat “Gura ta”, unul dintre cele mai populare single-uri de pe TikTok, a fost ales să facă parte din sezonul nou “Te cunosc de undeva”, unul dintre cele mai de succes show-uri de pe TV și acum lansează “90 60 90” în colaborare cu Shift, sunetul fiind deja preluat de comunitatea sa.



Piesa abordează stilul care l-a consacrat pe Emilian. Este o piesă flirty, cu un refren la care nu te poți abține să nu dansezi, iar versurile exprimă povestea unui bărbat care are o muză. Videoclipul piesei susține ritmul dinamic al muzicii printr-o ilustrație animată, care ar trece cu bine și de ochii celor mai critici graphic designeri din România.



Emilian prezintă colaborarea drept: “O piesă fresh, edgy, de distracție. Este acea piesă care te face să dansezi, să-i simți rapid ritmurile și să te lași purtat de mișcări. M-am bucurat mult că am putut să colaborez cu SHIFT la acest banger, mai ales că este un artist pe care îl apreciez și cu care am rezonat super bine. Sper ca piesa să ajungă la voi și să vă distrați pe ritmurile ei.”



Piesa este o producție marca HaHaHa Production, Sprint Media & Cat Music, muzica este creată de Emilian Nechifor, Dorian Micu, Roland Kiss, Shift și DOC, textul scris de Emilian Nechifor, Dorian Micu, DOC, iar de producție s-a ocupat Roland Kiss.

Vizionare placuta