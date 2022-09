Daca voia sa fie cu tine, era! Daca te iubea cu adevarat, muta muntii din loc pentru a salva dragostea voastra

Nu iti mai face rau singura. Nu iti mai pune intrebari dificile la care nici macar el nu are raspunsuri. Daca te iubea cu adevarat, era cu tine. Atat de simplu. Daca nu a ales sa ramana, atunci este clar: el deja a facut o alegere... si acea alegere nu esti tu.

Draga mea, este momentul sa accepti adevarul: daca voia sa fie cu tine, era. Scurt si la obiect.

Nu ii mai gasi scuze. Nu are nevoie de mai mult timp. Nu are teama de angajament. Nu are rani nevindecate. Nu ii este teama sa iubeasca. Stie cine esti tu. Indecizia lui este, de fapt, o decizie. Pentru ca daca nu alege sa fie cu tine, atunci el deja face o alegere... si acea alegere nu esti tu.

Este momentul ca acum sa alegi si tu. Poti sa pleci. Alege-te pe tine. Nu mai permite nimanui sa te puna la pamant. Inceteaza sa mai astepti, sa mai ierti, sa mai suferi. Nu mai cauza scuze unei persoane care nu te merita deloc.

Este momentul sa vezi lucrurile asa cum sunt. Este momentul sa accepti adevarul. Este momentul sa iti dai seama ca tu ai nevoie de altceva. Este momentul sa lasi in spate tot ce s-a intamplat si sa te concentrezi pe tine, pe vindecarea ta, pe iubirea ta si pe viitorul tau.

Stiu cat de mult doare. Stiu ca ai crezut ca el este alesul. Stiu ca ai vazut un potential incredibil in cineva care te-a mintit. Stiu cat de tare suferi. Insa bucura-te ca s-a intamplat acum si nu ai pierdut in continuare timp pretios alaturi de o persoana nepotrivita pentru tine.

In sfarsit, a sunat ceasul, mastile au picat si iluziile frumoase pe care le-ai pictat in mintea ta au disparut.

Te-a dezamagit, insa gandeste-te ca te-a eliberat de o viata ce nu era a ta. O viata plina de durere, de tristete, de neputinta, de frustrari si de falsitate.

Tu meriti altceva. Meriti tot ce este mai bun. Meriti mai mult decat o iubire cu forta. Meriti pe cineva care sa te iubeasca pentru ceea ce esti. Meriti pe cineva care sa fie mandru pentru ca este cu tine. Meriti pe cineva care sa iti spuna in fiecare zi cat de norocos este ca te-a gasiti. Meriti pe cineva care sa te aleaga in fiecare clipa a vietii sale. Meriti pe cineva care sa se bucure alatui de tine in momentele fericite si care sa lupte cot la cot cu tine in vremurile grele. Meriti pe cineva care sa fie acolo si sa te tina de mana... neconditionat... pentru tot restul vietii.

Iubeste-te mai mult decat iubesti sa fii cu cineva. Vrei mai mult pentru tine. Ofera-ti mai multe sanse decat iti ofera el si pleaca astfel incat sa gasesti pe cineva care sa te iubeasca cu adevarat.

foto main Wassana Panapute, Shutterstock

Vizionare placuta