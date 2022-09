Top 10 carti despre atasament care te vor ajuta sa te bucuri de relatii armonioase

Teoria atasamentului este teoria conform careia, la baza oricarei legaturi emotionale din viata unui om, se afla legatura timpurie pe care acesta a realizat-o cu mama sau alta persoana apropiata, denumita, in genere, persoana de referinta sau ingrijitor.

Aceasta teorie are ca fundament faptul ca oamenii se nasc cu nevoia de a forma o legatura emotionala stransa cu parintele sau ingrijitorul, si ca aceasta legatura se formeaza si se instaleaza ca baza in personalitatea viitoare a copilului in primele sase luni de viata. Dupa varsta de 9 luni, copilul incepe sa dezvolte legaturi emotionale cu ceilalti membri ai familiei si mai tarziu, cu persoanele apropiate din afara familiei. Temele principale ale teorei atasamentului sunt, asadar, atat debutul, cat si schimbarile care au loc in relatiile emotionale in decursul vietii unui individ.

Dezvoltata pentru prima data de psihologul Britanic John Bowlby, care a descris atasamentul drept o „conexiune psihologica de durata intre fiintele umane”, teoria atasamentului isi propune sa studieze felurile in care oamenii ajung sa lege relatii la maturitate, pornind de la felul in care acestia si-au creat primele conexiuni cu persoanele de referinta. Cercetarile lui Bowlby, pornite in perioada interbelica, au avut ca motor interesul acestuia pentru anxietatea si suferinta care se nasc in copii atunci cand sunt separati de ingrijitorii lor principali, si felul in care acestia experimenteaza si manifesta aceste emotii.

foto main pixabay

