Spune-i asta sufletului tau cand simti ca nu mai poti.

Viata este una incredibil de frumoasa si de interesanta. Aceasta ne trece prin tot felul de stari, episoade interesante, povesti incredibile, intamplari neasteptate si multe altele. In momentele mai putin frumoase, trebuie sa invatam sa avem rabdare, sa fim optimisti si sa gasim in sufletul nostru puterea de a merge mai departe.

Iata 3 mantre simple care te ajuta sa ramai optimista si fericita indiferent de situatie:

1. "Imi tin capul ridicat si inima deschisa. Si asta va trece, iar eu voi iesi mai puternica ca niciodata din toata situatia."

Ai incredere in puterea Universului, ai incredere in destin. Tine capul sus si inima deschisa si nu te pierde in durere, in tristete si in amagire. In scurt timp vor veni lucruri bune in viata ta.

Cand sa folosesti aceasta mantra: dupa ce inchei un capitol dureros al vietiit ale, cand te simti dezamagita de cineva, cand te simti tradata sau cand simti ca nu ai incredere in tine.

2. "O iau treptat. Nu ma mai grabesc nicaieri. Fac un pas in spate si invat sa ma bucur de aceasta calatorie."

Atunci cand ne lasam stresati de tot ce se intampla in viata noastra, avem tendinta de a alerga si mai repede, facand mai multe lucruri deodata si aglomerandu-ne si mai tare. Intr-un final, ajungem sa fim epuizati si sa ne dam seama ca nu mai stim sa ne mai bucuram de nimic.

Acum, ori de cate ori simti ca te grabesti, incetineste-ti ritmul si fa-ti timp sa traiesti momentul cu adevarat.

Cand sa folosesti aceasta mantra: cand esti mereu pe fuga si nu mai reusesti sa mai vezi binele si frumusetea din viata ta.

3. "Am grija de mine. Aleg sa ma pun pe primul loc si sa imi hranesc sufletul cu iubire."

Majoritatea problemelor care ne dau anxietate sunt complet in afara controlului nostru si, de obicei, sunt lucruri care nu mai au nicio importanta in urmatoarele 5 saptamani, 5 luni, 5 ani sau chiar 5 minute.

Cand sa folosesti aceasta mantra: cand este 1 dimineata si esti treaza in pat, gandindu-te la lista de lucru de a doua zi. Incearca sa fii blanda cu tine, sa te pui pe primul loc si sa ai mai multa grija de tine.

foto main Radharani, Shutterstock

