Înregistrat în Jamaica, Unholy este single-ul principal de pe cel de-al patrulea album studio al lui Sam. Inspirată de muzica arăbească, piesa oferă un colaj sonor cu mai multe voci, perfect pentru club, susținut de un bas palpitant, care pune în evidență vocea lui Kim.

comunicat de presa: Sam Smith face echipă cu Kim Petras pentru “Unholy”. Noul single este produs de ILYA (Max Martin, Ariana Grande, Jennifer Lopez), Blake Slatkin (Lizzo, 24K Golden), Cirkut (Nikki Minaj, The Weeknd), Omer Fendi (Lil Nas X, The Kid Laroi), Jimmy Napes și diva pop Kim Petras.



Descriind Unholy ca fiind cea mai îndrăzneață lansare, cântecul este despre un soț care își lasă soția și copiii acasă pentru a se distra, inspirat de infamul club LA Sunset Strip The Body Shop.





Sam a spus – “Unholy a fost făcut în Jamaica și a fost unul dintre cele mai glorioase momente creative pe care le-am avut vreodată ca artist. Nu m-am distrat niciodată atât de mult. A fost atât de eliberator să experimentez așa ceva. A fost, de asemenea, o onoare să lucrez cu Kim Petras și să fiu martor la strălucirea ei. Acest cântec este despre eliberarea de sine din ghearele secretelor altora...”



Kim a spus - „Sunt un mare fan al lui Sam. Este grozav să întâlnești un alt artist care este un scriitor cu adevărat bun și care are o viziune care îi aparține. Ei au crezut cu adevărat în mine și m-au încurajat să fiu eu. Mă simt atât de onorată că m-au ales să fiu pe această melodie.”



De la albumul de debut numărul 1, In The Lonely Hour (2014), Smith a adunat o constelație de realizări strălucitoare: 35 de milioane de albume vândute, 250 de milioane de single-uri, 45 de miliarde de streamuri, patru premii Grammy, trei BRIT, șase MOBO, un Glob de Aur, un Oscar, două albume numărul 1, cinci single-uri numărul 1, două single-uri numărul 1 în calitate de vocalist principal. Odată cu lansarea lui Unholy, un nou album care apare și un turneu live se pare că va fi un 2023 de netăgăduit pentru Sam.

