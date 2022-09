5 Metode pentru a iti elibera sufletul de sentimentele traumatice aduse din trecut

Situatiile traumatice ne pot afecta nu doar emotional, ci si fizic, comportamental, social sau cognitiv.

Reactiile emotionale la traume pot produce sentimente de furie, de frica, de rusine sau de tristete. Procesarea emotiilor poate fi dificila pentru unii oameni, determinandu-i sa isi nege starile, situatie ce poate duce la lipsa emotiilor in timp (sentiment de amorteala emotionala).

Iata cateva obiceiuri care te vor ajuta sa te eliberezi de sentimentele traumatice:

1. Ofera-ti timp pentru ca sufletul tau sa se recupereze din acele sentimente traumatizante

Pentru a trece peste sentimentele traumatice ai nevoie de timp. Nu te grabi; proceseaza emotiile pe care le ai, accepta-le si lucreaza cu ele. Nu uita ca sentimentele negative fac parte din vindecare. Asadar, accepta tot ce se intampla si acorda-ti timpul de care ai nevoie pentru a te vindeca cu adevarat. Un lucru foarte important pe care sa il ai in considerare in aceste momente: aminteste-ti non stop ca nu esti singura.

2. Accepta ce s-a intamplat

Acesta poate fi unul dintre cele mai dificile lucruri pe care trebuie sa le faci dupa un sentiment traumatic. Este tentant sa vrei sa ignori ceea ce s-a intamplat, insa o parte cruciala a recuperarii tale presupune sa inveti sa accepti realitatea, sa accepti amintirile pe care le ai cu privire la trauma. Nu ignora gandurile si sentimentele negative, ci invata sa le accepti, sa le traiesti si, in cele din urma, sa le infrunti.

3. Evita izolarea

Dupa ce experimentam o trauma avem tendinta de a ne izola de toata lumea si de a incerca sa fim singuri. Psihologii spun ca retragerea din societatea este un efect secundar comun al traumei care, insa, ne face foarte mult rau.

Incearca, pe cat posibil, sa nu fii singura. Sa fii alaturi de oamenii dragi sufletului tau este un proces esential pentru recuperarea ta, asa ca evita sa te feresti de ei. Chiar daca nu poti vorbi despre ceea ce simti, este bine sa fii alaturi de cei pe care ii iubesti si in care ai incredere.

4. Ai grija de tine

Un lucru foarte important pe care trebuie neaparat sa il faci pentru a te vindeca de trauma este sa ai grija de tine. Nu te neglija sub nicio forma. Ai grija ce mananci (alimentele sanatoase ajuta corpul si mintea in diminuarea stresului), fa miscare (exercitiile fizice cresc hormonii fericirii) si odihneste-te suficient (somnul este crucial in vindecare).

5. Traieste in prezent

Trezeste in prezent pentru a observa lucrurile din jurul tau intr-un mod mai profund. Astfel, iti poti relaxa mintea si te eliberezi de anxietatea legata de sentimentele traumatice din trecut.

Incearca, de asemenea, tehnici de respiratie profunda.

