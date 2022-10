LALEA - un nou HIT al toamnei JUNO feat. Mario Fresh

Un nou duo delicios vine de la JUNO și Mario Fresh, care se află în topul celor mai difuzați artiști, Radio și TV Media Forest - JUNO ocupă locul doi, iar Mario Fresh se află pe locul patru.

comunicat de presa: Vara a fost trăită pe ritmurile hiturilor lor, dar se pare că nu se opresc aici. De data aceasta, cei mai râvniți și fresh artiști ai momentului formează o echipă câștigătoare și lansează noul HIT al toamnei - LALEA.

“Lalea” este o declarație de dragoste în versuri, dedicată persoanei iubite. Este despre acea fată specială, care îți pune inima pe jar, pentru care ai putea muta munții din loc. Calitățile femeii perfecte în ochii bărbatului îndrăgostit sunt asemănate cu LALEAUA, una dintre cele mai speciale, firave și senzuale flori.

Noul single semnat JUNO feat. Mario Fresh face parte din următorul EP a lui JUNO - AFRODISIAC, alături de cea mai recentă piesă solo a sa - “RANA MEA”. JUNO a declarat:

“Lalea este prima piesă cu care am pășit în “AFRODISIAC”, acum aproape 2 ani. Am simțit că trebuie să îi creez momentul potrivit. Colaborarea cu Mario a venit în cel mai natural mod. I-am arătat piesa, iar după 3 săptămâni m-a sunat că vrea să o facem amândoi. Am fost mega fericit să aud că o simte așa tare și mă bucur de timing, mai ales că și el se află într-o perioadă bună a carierei sale. După o vară scumpă foc în care m-am distrat și muncit toată noaptea, vă promit că urmează o toamnă legendară. Sper să vă bucurați de muzica mea și să o simțiți pe aceeași frecvență cu mine. “Lalea” este într-adevăr una dintre piesele mele de suflet, prin care sper să cunoașteți o nouă latură de-a mea, poate puțin mai sensibilă.”

De asemenea, Mario Fresh ne-a împărtășit că este entuziasmat de colaborarea cu JUNO care, deși venită spontan, a decurs perfect. Cei doi au simțit la fel de bine piesa, au intrat în filmul ei și asta se vede cu ochiul liber din produsul final. Cei doi sunt încrezători în piesă și de modul în care va fi primită de fani.

Artiștii au ales un mod inedit de a le prezenta fanilor noul lor single. Ziua lansării a început cu o activare în care JUNO și Mario au început să ofere lalele și autografe tuturor domnișoarelor și doamnelor care treceau prin Piața Unirii, toate acestea fiind acompaniate de noul single LALEA, care s-a auzit pe toată perioada evenimentului. Activarea a fost orchestrată de echipa HaHaHa Production care a pus cap la cap o activare de guerilla marketing, spontană și surprinzătoare. Susținătoarele au fost în extaz să îi vadă pe băieți, sa facă poze împreună și să schimbe păreri despre noua piesa. Micul eveniment care a atras toate privire trecătorilor a avut loc chiar la o florărie stradală, potrivindu-se perfect cu titlul activării - “Vânzătorii de Lalea”.



Piesa este o producție marca studiourile HaHaHa Production și lansata în co-producție cu Cat Music. Textul este scris de Alexandru Stancu (JUNO), producție instrumental realizată de Florin Boka (Feenom), Roland Kiss, producția vocală făcută de Andrei Tiberiu Maria (Smiley), iar de mix și master s-a ocupat Florin Boka (Feenom).

Vizionare placuta