Luna Plina de pe 9 Octombrie indeparteaza raul din viata noastra. Ne aliniem pe deplin cu adevarul suprem

Luna straluceste puternic in fiecare zona a vietii noastre pentru a ne arata locurile in care trebuie sa facem schimbari. Este momentul sa fim indrazneti daca vrem sa ne manifestam visurile. Ceea ce credem putem implini numai si numai daca suntem curajosi.

Moment magic in Univers pe 9 octombrie. Luna Plina rasare in zodia Berbec si aduce cu ea energie puternica pentru a ne alinia pe deplin cu adevarul din sufletul nostru. Este momentul sa facem un pas urias catre iubirea de sine. Ne detasam de tot ce a fost in timp ce invatam sa ne ascultam intuitia si sa alegem cu sufletul.

Pe 9 octombrie, la orele 25:55, pe cerul deja rece de toamna va rasari o Luna Plina incarcata de energie si magie. A doua luna plina a toamnei are loc in Berbec, o zodie cunoscuta pentru incatapanare, maturitate, responsabilitate si curaj, si vine cu o energie indrazneata is puternica pentru a initia o noua cale catre scopul nostru in viata.

Lunile pline sunt perioade incarcate cu energii puternice din punct de vedere emotional si aduc finaluri semnificative, culmi si revelatii. In acelasi timp, ne ajuta sa ne aliniem mai profund cu adevaratul nostru sine. Acum este momentul sa ne dam seama cine suntem cu adevarat. Ne concentram pe lectiile invatate in ultima perioada si incercam sa le punem in aplicare astfel incat sa ne implinim visuri marete. Curajul ne insoteste pe drumul nou pe care il incepem, in timp ce increderea in noi ne ajuta sa nu mai permitem nimanui sa ne mai spuna cum sa ne traim viata.

Luna Plina in Berbec deschide portalul prieteniei

In aceasta perioada Soarele este in zodia Balanta. Luna Plina in Berbec deschide portalul prieteniei si ne determina sa ne concentram mai mult pe relatia cu oamenii din jurul nostru. Suntem atenti la sentimente, emotii si stari, invatam sa ascultam si sa spunem ce avem pe suflet astfel incat sa cream legaturi profunde, sincere si mature.

Luna Plina ne ajuta sa ne implinim visuri

De asemenea, in aceasta perioada putem cultiva energia pentru a recolta semintele pe care le-am plantat in ultimele luni. Avem ocazia sa facem un pas in spate, sa revizuim tot ce s-a intamplat, sa facem un bilant cu ce am trait si sa ne eliberam de ceea ce nu mai functioneaza. Un capitol nou incepe cu adevarat in momentul in care reusim sa ne detasam de ce nu ne mai trebuie astfel incat sa facem loc noului in viata noastra.

Sub energiile actuale, ne simtim sufletele vii si inimile inspirate sa isi asume riscuri. Nu ne mai preocupam prea mult in ceea ce priveste rezultatul, nu ne mai este frica de esec, nu mai alergam prin viata si nici nu mai luptam sa ajungem intr-un anume punct. Incetinim ritmul si facem ceva cu adevarat extraordinar: ne bucuram de calatorie in timp ce invatam sa fim recunoscatori pentru ceea ce traim.

Emotiile sunt foarte mari in aceasta perioada si este posibil ca multi dintre noi sa ne simtim coplesiti de ceea ce simtim. Insa este important sa avem rabdare, sa acceptam ceea ce suntem, ceea ce gandim, ceea ce traim si sa nu ne ascundem in spatele mastilor dure. Trebuie sa ne bucuram de aceste zile speciale deoarece ne aduc mai aproape de inima noastra.

Berbecul inspira energie indrazneata, directa pentru a ne trezi atitudinea de luptatori. In aceasta perioada suntem motivati sa luptam pentru ceea ce ne dorim. Visurile pot deveni realitate daca avem rabdare si ne punem planurile in aplicare fara sa ne lasam influentati de nimeni. Sa nu uitam, pentru a ne implini dorintele avem nevoie de daruire, angajament si dorinta de experimentare.

foto main mythja, Shutterstock

Vizionare placuta