19 Lucruri pe care sa ti le spui dupa o despartire pentru a iti vindeca mai usor inima

Poti trece si peste asta. Nu este capat de lume. Viata ta nu se termina aici, se incheie un capitol si incepe altul.

1. In curand va exista o persoana care te va iubi din nou... si o va face mai frumos decat cum a facut-o el.

2. Totul trece in aceasta lume... si durerea, si suferinta, si tristetea. Ai rabdare, va veni o zi in care vei fi din nou bine.

3. Meriti ca cineva sa fie recunoscator zi de zi pentru ca faci parte din viata sa. Barbatul potrivit pentru tine te va iubi clipa de clipa... nu doar la bine, ci si la rau... pentru ca va intelege ca atunci ai cea mai mare nevoie de iubire.

4. Multi oameni stiu sa te faca sa razi.

5. A impune limite nu te transforma intr-o persoana egoista. Este in regula sa ai nevoie de timp si pentru tine.

6. In serile in care te simti cu adevarat singura s-ar putea sa ai nevoie doar de o carte buna si de o paturica pufoasa.

7. Intr-o zi vei trece prin locurile prin care ai fost cu el si nu te vei mai gandi deloc la ce a fost.

8. Nu merita sa suferi pentru cineva care te-a ranit in mod intentionat.

9. Este timpul sa creezi amintiri frumoase pe cont propriu.

10. Iarta. Chiar daca este greu, fa tot posibilul sa ierti pentru ca iertand ajungi sa te detasezi de trecut si sa te concentrezi pe momentul prezent.

11. Meriti o relatie in care nu trebuie sa dai explicatii sau sa te aperi in mod constant.

12. Acea melodie a voastra iti va aminti mereu de el... insa in timp amintirea va fi mult mai fada. In plus, vei auzi o melodie noua intr-o cafenea, intr-o dimineata cu soare, si aceasta va deveni noua ta melodie preferata.

13. Acum este momentul sa devii cea mai importanta persoana din viata ta.

14. Nu trebuie sa iti mai ceri scuze ca faci lucrurile care iti plac.

15. Esti suficient de puternica pentru a face asta pe cont propriu. Crede in tine.

16. Fa-ti timp pentru a face lucrurile pe care pana acum nu le-ai facut din diverse motive.

17. Redescopera-te. Da-ti seama cine esti, care este scopul tau in viata, care sunt visurile tale.

18. Daca ai nevoie sa vorbesti cu cineva, prietenii tai sunt la un telefon distanta.

19. Stiu ca doare. Sa il lasi sa plece este cel mai greu lucru in acest moment... insa este important sa il faci. Intr-o zi, te vei trezi si iti vei da seama ca el nu mai are putere asupra ta. Durerea a trecut. Vei fi gata sa pui intr-un cufar toate amintirile pe care le-ati creati impreuna astfel incat sa revii la ele din cand in cand. Si tu singura iti vei dori sa mergi mai departe pentru ca stii ca atat de multe lucruri frumoase te asteapta in viitor. Trebuie doar sa faci un pas in fata. Putin cate putin.. si va fi din ce in ce mai usor.

