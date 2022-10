7 lucruri neasteptate care se intampla atunci cand practici zilnic iubirea de sine

Se spune despre noi, oamenii, ca suntem oglinzi. Ceea ce oferim, primim. Cum ii privim pe altii, asa ne privim si pe noi.

Psihologii explica faptul ca atunci cand suntem furiosi pe cineva, de fapt, suntem furiosi pe o mica particica din noi, pe care ne este greu sa o acceptam. Iar atunci cand ne iubim pe noi… devenim iubire si oglindim iubire.

Dar ce este aceasta iubire de sine? Se vorbeste mult despre ea, dar cand stii ca ai dobandit-o?

Sub nicio forma nu este cazul sa confunzi iubirea de sine cu egoismul sau cu narcisismul. Iubirea de sine nu este vocala, nu spune: eu sunt cel mai bun sau cel mai destept. Aici este vorba despre egocentrism si este alta poveste. Iubirea de sine apare atunci cand tu, in primul rand, te accepti. Apoi, cand imbratisezi si acele lucruri care poate nu iti fac mare placere, defectele, sa spunem. In plus, nu este vorba doar despre un sentiment, ci despre o practica zilnica si constienta, ca un exercitiu. Este important sa traiesti in prezent, sa fii conectat la tine si sa exersezi zi de zi micile lucruri care iti aduc aminte cat de mult te iubesti!

