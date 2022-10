De ce oamenii cu adevarat puternici si increzatori nu se preocupa de stima de sine

Increderea in sine poate lua foarte multe forme care oscileaza de la aroganta la acea siguranta de sine tacuta pe care o au oamenii echilibrati. Adevarata incredere in sine, spre deosebire de cea manifestata de oameni pentru a masca anumite insecuritati, are propria ei imagine si nu poate fi confundata cu altceva.

Oamenii cu adevarat increzatori sunt intotdeauna in avantaj in fata celor care doar „joaca” increderea: ei ii inspira pe ceilalti sa creasca si sa se dezvolte, sa isi gaseasca propria lor varianta ideala si nu intra niciodata in competitie.

Increderea in sine adevarata isi are sursa in ceea ce este in interiorul tau, in ceea ce esti cu adevarat, nu in ceea ce faci prin intermediul abilitatilor tale. In mana oamenilor cu adevarat increzatori, aceste abilitati devin resursele necesare pentru a-si manifesta sinele in forma lui autentica, si de acolo vine puterea personala si, respectiv, succesul. Cei care doar cred ca au incredere in ei si o leaga strict de abilitatile lor, se vor baza exclusiv pentru acestea pentru a se manifesta si se vor identifica cu ele. Acestia din urma sunt cei care vor lua esecurile ca pe ceva dezastruos, si orice critica va fi luata personal. Curand, vor ajunge sa realizeze ca sunt o cladire fara fundatie, fragila si vulnerabila la orice adiere, iar ceea ce credeau ca este incredere in sine este doar o iluzie.

