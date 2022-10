8 Tipuri de barbati care nu merita inima ta

Nu iti pune inima pe tava. Nu oferi iubirea ta tuturor.

Iata care sunt acei barbati carora nu trebuie sa le oferi dragostea ta:

1. Nu oferi iubirea ta unui barbat mult prea insistent. Aceasta insistenta a lui este, de fapt, o lipsa completa de respect fata de limitele si barierele tale. In timp, iti vei da seama ca astfel de barbati sunt toxici si ca nu trebuie sa ai o relatie cu ei.

2. Nu oferi iubirea ta unui barbat care practica pozitivitatea toxica. Oamenii care fac tot posibilul sa gaseasca binele in orice sunt cei care nu pot accepta momentele dificile si emotiile negative. Viata este una interesanta, un roller coaster cu bune si cu rele, cu momente frumoase si momente grele - trebuie sa o acceptam asa cum este.

3. Nu oferi iubirea ta unui barbat care vrea sa te protejeze mult prea mult... pentru ca, in timp, este posibil sa ajungi sa fii dependenta de el. Da, este adorabil la inceput, insa pe termen lung o relatie cu o astfel de persoana este sortita esecului.

4. Nu oferi iubirea ta unui barbat mereu ocupat si concentrat asupra vietii profesionale... pentru ca nu vei reusi niciodata sa ai parte de o viata frumoasa alaturi de el. Barbatul mereu ocupat este cel care isi pune intotdeauna cariera pe primul plan, care este prins cu taskuri la munca de la primele ore ale diminetii pana seara tarziu, care se plange mereu ca este obosit si ca nu are suficient timp pentru a face si lucrurile care ii plac.

5. Nu oferi iubirea ta unui barbat care nu vrea sa isi arate vulnerabilitatea in fata ta... pentru ca el va ramane intotdeauna inchis in el si nu va putea renunta la masti pentru a isi pune sufletul pe tava in fata ta.

6. Nu oferi iubirea ta unui barbat care nu pare sa te respecte. Daca face asta la inceputul relatiei voastre... iti dai seama cum va fi mai tarziu, cand lucrurile vor evolua intre voi?

7. Nu oferi iubirea ta unui barbat care nu vrea sa faca compromisuri... pentru ca vei ajunge in situatia in care numai tu vei lasa de la tine pentru ca lucrurile sa fie in regula intre voi.

8. Nu oferi iubirea ta unui barbat care nu are rabdare... pentru ca nu vei reusi niciodata sa il faci sa ia o pauza de la graba lui prin viata si sa invete sa se bucure de momentul prezent.

