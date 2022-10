Pe 23 octombrie Soarele intra in zodia Scorpion pentru a ne ajuta sa ne dam seama cine suntem cu adevarat

Este timpul sa ne pregatim sufleteste si emotional. In Cosmos se intampla lucruri incredibile, incarcate de o energie intensa, cum nu am mai vazut pana acum in acest an. Sezonul Scorpionului este aici, ceea ce inseamna ca vietile noastre sunt pe cale sa se transforme. Totul va fi complicat, profund, misterios, spiritual si chiar mai intunecat.

Sezonul Scorpionului aduce lectii importante pentru toate semnele zodiacale - lectii care ne spun ca emotiile noastre ne apartin in totalitate si sunt necesare pentru ca viata sa fie implinita si intreaga. De aceea trebuie sa invatam sa nu ne mai ascundem de ele, sa traim cu ele, sa le permitem sa ne indrume in viata, sa simtim tot ce trebuie sa simtim, sa le lasam sa ne scufunde si sa iesim la suprafata cand ne-am acceptat pe deplin destinul. Desi este posibil ca multi dintre noi sa nu aprecieze valurile de emotii in aceste momente trebuie, totusi, sa imbratisam aceste sentimente. Emotiile noastre ne pot propulsa catre viitorul pe care l-am visat dintotdeauna... este important, totusi, sa le permitem sa fie libere si sa nu le mai ascundem. Pe masura ce iesim din sezonul Balantei in care a existat mult echilibru si pofta de pace si de liniste, simtim intens energia puternica a Scorpionului, asa ca trebuie sa ne pregatim pentru tot ce urmeaza sa se intample. Cand incepe sezonul Scorpionului si ce ne aduce acesta? Pe 23 octombrie Soarele iese din Balanta si intra in acest semn de apa pentru a aduce o serie de provocari interesante - unele frumoase, altele pline de lectii de care vom tine cont intreaga noastra viata. Suntem concentrati sa lucram la noi insine pana pe 21 noiembrie, cand Soarele isi va schimba din nou semnul si se va muta in aventurierul Sagetator. Ce ne sfatuieste Universul pentru sezonul Scorpionului? Multi dintre noi am simtit ca exista un fel de greutate pe umerii nostri, greutate pe care am tot carat-o de-a lungul timpului. De asemenea, multe ganduri au ramas ingropate pentru ca nu le-am permis sa iasa la suprafata. Acum este momentul sa ne acceptam soarta si sa nu mai luptam impotriva planului pe care Universul l-a pregatit pentru noi. Suntem exact unde trebuie sa fim. Citeste si: Japonia a creat 213 modele de kimono în onoarea fiecărei țări... In aceste momente avem puterea sa transformam negativul in pozitiv, sa cunoastem cine suntem pentru a merge pe drumul potrivit pentru noi. De ce? Pentru ca sezonul Scorpionului este despre transformare... iar transformarea nu este niciodata usoara. Temele de care trebuie sa tinem cont in urmatoarele saptamani:

- transformare;

- acceptare;

- indrumare;

- creativitate;

- profunzime;

- mister. La ce sa ne asteptam in sezonul Scorpionului? Aceasta perioada face ca sezonul Scorpionului sa fie un moment excelent pentru a ne confrunta cu demonii nostri interiori si pentru a ne vindeca de intregul trecut. In urmatoarele saptamani problemele pe care le-am tot ingropat de-a lungul timpului ies la suprafata. Acesta este motivul pentru care am simtit acea greutate pe umerii nostri - nu ne-am permis sa fim noi, sa ne acceptam soarta, sa ne intelegem destinul si am trait vietile altor oameni. De asemenea, Universul ne spune ca este esential sa mentinem un echilibru interior. Meditatia, timpul petrecut in liniste, concentrarea asupra lucrurilor care ne plac si ne pun zambetul pe buze... toate acestea sunt importante. Trebuie sa invatam sa ne facem timp pentru a aveea grija de noi astfel incat sa existe echilibru in viata noastra. Chiar daca sezonul Scorpionului pare o perioada intensa, plina de emotii, ar fi bine sa folosim energiile cosmosului cu intelepciune si sa exploram cele mai adanci si mai intunecate colturi ale sufletului nostru astfel incat sa ne invingem demonii odata pentru totdeauna. Sa nu ne fie frica de ceea ce urmeaza... chiar si in cel mai infricosator intuneric exista o lumina. foto main Daniel Eskridge, Shutterstock Vizionare placuta Kudika

18 Octombrie 2022 Echipa Kudika