Am intrat in apele intense ale Scorpionului. In aceasta perioada energia Soarelui este magica si ne conecteaza mintea la simturile intuitive ale sufletului. Intelegem profund ritmul spiritual al vietii si ne lasam purtati de destin.

Este timpul sa ne pregatim sufleteste si emotional. In Cosmos se intampla lucruri incredibile, incarcate de o energie intensa, cum nu am mai vazut pana acum in acest an. Sezonul Scorpionului este aici, ceea ce inseamna ca vietile noastre sunt pe cale sa se transforme. Totul va fi complicat, profund, misterios, spiritual si chiar mai intunecat.

Citeste si PE 23 OCTOMBRIE SOARELE A INTRAT IN ZODIA SCORPION PENTRU A NE AJUTA SA NE DAM SEAMA CINE SUNTEM CU ADEVARAT

Mantra zodiei tale pentru sezonul Scorpionului:

Horoscop Berbec

Am rabdare cu lucrurile care se intampla in jurul meu. Nu ma mai grabesc nicaieri, ci fac un pas in spate si ii permit Universului sa isi joace cartea.

Horoscop Taur

Am incredere in mine si lupt pentru ceea ce imi doresc. Nu permit nimanui sa imi taie aripile si sa imi spuna ca nu imi pot implini visurile. Merg pana in panzele albe si nu renunt pana cand nu traiesc viata pe care mi-o doresc.

Horoscop Gemeni

Sunt impacata cu ce s-a intamplat in trecut. Inchid usa acelui capitol si invat sa ma bucur de momentul de acum. Sunt recunoscatoare pentru lectiile invatate si pentru ceea ce traiesc in viata din prezent. Am incredere in Univers.

Horoscop Rac

Traiesc pentru clipa de acum si ma bucur de momentele in care sufletul meu este impacat si inima imi este fericita. Universul este de partea mea si ma ajuta sa am incredere in puterea divina. Planul lui este mai bun decat planul meu.

Horoscop Leu

Simt bucurie in inima mea si fericire in sufletul meu. In sfarsit, sunt linistita si accept viata asa cum este ea. Invat arta recunostintei, invat sa ma bucur de fiecare clipa si sa ii permit destinului sa ma indrume pe calea vietii.

Horoscop Fecioara

Sunt puternica. Nu ma dau batuta atat de usor, am rabdare, imi adun fortele si lupt pentru ceea ce imi doresc. Nimeni nu poate sta in calea visurilor mele.

Horoscop Balanta

Aleg sa nu mai traiesc in trecut. Privesc cu zambetul pe buze acest prezent minunat care se intampla chiar in acest moment. Cultiv fericire in inima mea cu fiecare lucru frumos pe care il fac.

Horoscop Scorpion

In inima mea exista puterea de a invata din tot ce am trait pana acum. Trecutul este o experienta minunata care mi-a oferit atatea si care m-a pregatit pentru tot ce urmeaza sa se intample in viata mea.

Horoscop Sagetator

Sunt bine in lumea mea. Sufletul meu este linistit si se bucura de fiecare moment trait in aceasta lume. Cred in mine si ma bucur de destinul pe care mi l-a rezervat Universul.

Horoscop Capricorn

Nu ma mai las influentata de nimeni. Fac un pas in spate si invat sa imi ascult inima; am rabdare, nu ma mai grabesc si ii permit intuitiei sa imi arate care este drumul pe care trebuie sa merg mai departe.

Horoscop Varsator

Este timpul sa investesc in lucrurile cu adevarat importante. Este timpul sa investesc in fericirea mea. Este timpul sa ma pun pe primul loc si sa fac ce imi bucura inima.

Horoscop Pesti

Invat sa nu ma mai grabesc prin viata pentru ca destinatia este importanta, insa calatoria in sine este cea care conteaza cu adevarat. Incep sa traiesc fiecare moment cum stiu mai bine.

foto main Sonya92, Shutterstock

Vizionare placuta