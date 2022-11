Daca partenerul tau face aceste lucruri, nu are grija de tine, ci te controleaza!

Cum se manifesta nevoia de control intr-o relatie? Adesea, o poti confunda cu grija. Dar exista lucruri la care trebuie sa fii atenta.

„Dragostea este oarba”, sunt adesea invatate femeile. Astfel, femeile sunt capabile sa accepte multe lucruri de dragul partenerului. Ele isi doresc sa mentina relatia fericita. Dar sunt multe lucruri care necesita atentia ta. De exemplu, nevoia de control pe care o exercita partenerul in relatie. Aceasta poate fi confundata cu grija pe care ti-o poarta. Dar exista limite pe care el nu trebuie sa le intreaca in relatia voastra.

Iata lucrurile pe care le face partenerul tau pentru a-si exercita nevoia de control in relatia voastra:

Partenerul tau are nevoie constanta sa stie unde esti si cu cine. Daca partenerul tau vrea sa stie mereu unde esti si, mai ales, cu cine, este posibil ca acesta sa fie un semn ca te controleaza. Mai mult, iti cere chiar poze cu locatia, cu persoana alaturi de care esti, sau transmiterea locatiei live. Bineinteles, sunt cazuri in care este bine sa ii transmiti locatia partenerului, cum ar fi atunci cand nu te simti in siguranta. Dar trebuie sa poti diferentia comportamentul partenerului tau. Fii atenta daca acesta denota grija si afectiune sau dorinta de a te controla. In multe cazuri, este cea din urma.

