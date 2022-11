Relatia de cuplu si bugetul. Cum sa porti conversatia despre bani cu partenerul tau

Este conversatia despre bani chiar atat de infricosatoare pe cat pare?

Daca te afli intr-o relatie de lunga durata, stii deja ca, mai devreme sau mai tarziu, conversatia despre bani va avea loc. Desigur, poti alege sa amani acest moment pentru a evita disconfortul. Insa nu poti amana la nesfarsit. Iata cateva sfaturi care sa te ajute sa porti conversatia despre bani:

Analizeaza de unde provine disconfortul. Primul pas pentru a purta conversatia despre bani cu partenerul este acela de a constientiza de unde provine acest disconfort. Toti oamenii au, mai mult sau mai putin constient, o relatie cu banii. Pentru ca, oricat ai vrea sa te gandesti ca acestia nu conteaza, facturile tot trebuie platite.

De cele mai multe ori, relatia cu banii isi are radacinile chiar in copilarie. Daca ai crescut intr-un mediu in care parintii tai aveau convingeri limitative despre bani, este foarte posibil ca acestea sa fie in subconstientul tau. Mai mult, daca banii erau o problema in familia ta, este foarte posibil ca acest subiect sa iti provoace anxietate.

foto main pixabay

