5 tipuri de limite personale pe care sa le impui pentru a-ti imbunatati calitatea vietii

Te-ai intrebat vreodata cum poti sa impui limite personale? Odata ce vei invata, viata ta se va schimba in bine.

De cele mai multe ori, este dificil sa impui limite personale. Acest subiect nu este prea des abordat si poti ajunge sa simti ca nu stii cum sa actionezi. Cu toate acestea, limitele sunt extrem de importante pentru propria sanatate mintala, dar si pentru dezvoltarea de relatii armonioase cu cei din jur.

Limite fizice. Limitele fizice fac referire la spatiul tau personal. Mai cu seama, la persoanele care pot interveni in spatiul tau personal, persoanele care te pot atinge si de modul in care esti confortabila cu anumite gesturi. De asemenea, este important sa fii atenta si la mesajele pe care ti le comunica o persoana in legatura cu aspectul tau fizic.

Cateva exemple de limite fizice arata astfel:

„Poti face cativa pasi mai in spate, te rog?”

„Te rog, nu imi doresc sugestii cu privire la antrenamentul meu la sala. Inteleg ca ai intentii bune si vrei sa ma inveti, insa lucrez cu un antrenor personal si stiu de unde sa imi iau informatiile necesare”.

Citeste continuarea pe andreearaicu.ro

foto main pixabay

Vizionare placuta