8 Mantre puternice pentru a elimina definitiv drama din viata ta

Abilitatea de a nu reactiona exagerat la dramele vietii te ajuta sa iti pastrezi mintea limpede, inima linistita si sufletul impacat in cele mai dificile situatii.

Suntem oameni... este si normal sa fim atrasi de drama, sa traim pentru drama, sa ne angajam in drame. Important este, totusi, sa acceptam acest lucru si sa invatam sa lucram cu el astfel incat sa ne detasam de fiecare data cand avem o problema. Cel mai simplu si mai eficient lucru pe care il putem face? Luam o pauza, respiram adanc si spunem o mantra.

Iata cateva mantre puternice care te ajuta sa elimini definitiv drama din viata ta:

1. Drama inutila nu intra in viata mea de nicaieri. Fie o creez singura, fie o invit eu, fie ma asociez cu oamenii care mi-o aduc. Ce imi ramane mie de facut? Sa ma indepartez de aceasta drama - ea nu imi apartine. Ea nu ma reprezinta.

2. Majoritatea oamenilor sunt nefericiti pentru simplul motiv ca le este imposibil sa accepte viata asa cum este ea aici si acum. Eu traiesc in prezent, eu accept ceea ce mi se intampla. Daca ceva nu este in regula, incerc sa schimb. Daca nu il pot schimba, aleg sa il las sa ramana aici, iar eu imi continui drumul. Merg mai departe cu viata mea.

3. Daca nu reusesc sa schimb o situatie, atunci imi dau seama ca sunt provocata sa ma schimb... si cu acest lucru se schimba totul.

4. Promit sa nu ma mai deranjez si sa imi fac griji gandindu-ma daca vor fi probleme in drumul meu. Da, normal ca vor fi. Vor fi o multime de probleme... iar eu voi gasi rezolvare pentru fiecare dintre ele.

5. Ingrijorarea este o utilizare gresita a energiei creative. In loc sa imi imaginez ce este mai rau, invat sa imi imaginez ce este mai bun si ce pot face in acest sens.

6. In momentul in care imi concentrez mintea si inima asupra unui singur scop si ma angajez sa imi implinesc acel scop prin pasi zilnici mici, energia pozitiva inunda in viata mea... iar eu o primesc cu bratele deschise.

7. Nu ma mai mustrez pentru greselile facute... toata lumea le face. Facand greseli devii mai intelept. Facand greseli inveti. Facand greseli te dezvolti. Facand greseli devii cea mai buna versiunea ta. Iau o pauza si merg mai departe pentru ca lucrurile bune necesita timp si rabdare.

8. A renunta la drama nu inseamna sa ai capacitatea de a uita tot ce s-a intamplat in trecut. A renunta la drama inseamna sa ai intelepciunea si puterea de a imbratisa prezentul.

foto main bruniewska, Shutterstock

Vizionare placuta