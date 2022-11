Soarele se pregateste sa intre in Sagetator. Horoscopul fiecarei zodii in parte pentru urmatoarea perioada

Sezonul Sagetatorului este o perioada dedicata optimismului, cresterii si distractiei. Iesim din zodia Scorpion in care am avut o perioada intunecata si destul de serioasa si suntem gata sa renuntam la tot ce a fost pentru a readuce linistea in viata noastra.

Iata ca ne apropiem de sezonul Sagetatorului. Soarele se pregateste sa iasa din aventurierul si misteriosul Scorpion pentru a intra in Sagetator, o zodie plina de optimism, de energii pozitive si dornica de libertate. Acum Universul ne ofera posibilitatea de a ne invata lectiile din trecut si de ne elibera de trecut pentru a o lua de la capat - mai puternici, mai indcrezatori in fortele proprii si mai dornici ca niciodata de a gasi fericirea adevarata.

Citeste mai departe pentru a afla ce iti pregatesc astrele pentru urmatoarea perioada in functie de zodia in care te-ai nascut:

Horoscop Berbec

Focusul tau in aceasta perioada este cresterea personala. Alegi sa te concentrezi numai si numai asupra ta. Asadar, asteapta-te la cateva saptamani cu adevarat frumoase in care reusesti sa te conectezi la sufletul tau si sa iti dai seama de ce ai nevoie cu adevarat in viata.

Horoscop Taur

Este momentul sa faci un pas in spate si sa vezi mai bine imaginea de ansamblu. Esti aici, intr-un punct foarte frumos al vietii tale, insa tu esti concentrata pe detalii care te obosesc si iti fura fericirea. Asadar, invata arta recunostintei.

Horoscop Gemeni

In aceasta perioada trebuie sa fii sincera cu tine. In cazul in care vrei sa faci cateva schimbari importante, invata sa te lasi condusa de intuitie si sa iti asculti inima. Tu stii cel mai bine de ce ai nevoie pentru a fi fericita cu adevarat.

Horoscop Rac

Pasiunea si dorinta de a te bucura de viata pot fi doua teme puternice pentru tine in timpul sezonului Sagetatorului si le poti folosi pentru a explora mai profund asupra proiectelor, a ideilor, a planurilor pentru viitor si chiar a relatiei pe care o ai cu oamenii dragi.

Horoscop Leu

Aceasta perioada te poate face sa te simti blocata, insa energia Sagetatorului te va ajuta sa te motivezi si sa ai incredere in tine. Concentreaza-te asupra domeniilor care au cea mai mare nevoie de schimbare si nu permite nimanui sa iti spuna cum sa iti traiesti viata.

Horoscop Fecioara

A venit momentul sa te linistesti. Dupa o perioada agitata si foarte aglomerata, iata ca lucrurile se aranjeaza frumos si pentru tine iar tu poti respira usurata. Urmatoarele saptamani vor fi cu adevarat frumoase pentru tine.

Horoscop Balanta

Este posibil ca in aceasta perioada sa fii destul de egoista. Evita sa te certi cu oamenii din jurul tau pentru ca pot aparea conflicte destul de dureroase pentru toate partile implicate. In schimb, lucreaza mai mult la relatia pe care o ai cu tine insati.

Horoscop Scorpion

Daca te simti nefericita, este timpul sa schimbi ceva. Nu mai astepta un moment potrivit pentru ca acesta nu va veni niciodata. Asadar, ia-ti soarta in maini si ai incredere in tine. Astrele sunt de partea ta si te ghideaza catre drumul care iti este destinat.

Horoscop Sagetator

In aceasta perioada duci o lupta importanta cu tine insati. Incerci din toate puterile sa te vindeci de trecut, sa lasi in spate tot ce s-a intamplat si sa mergi mai departe cu viata ta. Ai rabdare si concentreaza-te asupra momentului prezent. Vei reusi sa te bucuri din nou de viata.

Horoscop Capricorn

Sezonul Sagetatorului poate fi o perioada foarte productiva pentru tine in ceea ce priveste viata profesionala. Ai incredere in tine si vii cu multe idei frumoase care te vor ajuta sa cresti si sa iti stabilizezi bugetul. Superiorii sunt de partea ta si te ajuta neconditionat.

Horoscop Varsator

Poti folosi aceasta perioada frumoasa pentru a lucra mai mult la relatiile pe care le ai cu oamenii din jurul tau. Este momentul sa renunti la masti si sa iti arati vulnerabilitatea in fata celor la care tii. Conexiunea care se va forma intre tine si ceilalti va fi una profunda.

Horoscop Pesti

Asigura-te ca nu esti prea dura cu tine si nu iti asumi prea multe riscuri. Lupta pentru a evolua, insa fa-ti timp si pentru viata personala, pentru tine, pentru a te bucura de lucrurile marunte care iti aduc fericire. Nu trai doar pentru munca.

foto main Dzhulbee, Shutterstock

