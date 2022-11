Nu te mai dispretui. Invata sa te iubesti pentru ca ai trecut prin atatea

Atat de mult timp inima ta a suferit... atat de mult timp sufletul tau a fost ranit...

Trebuie sa recunosti ca ti-ai petrecut o mare parte din viata dispretuindu-te. Crezand ca, orice ai face, nu esti suficient de buna. Incercand sa fii altcineva. Copiind ce fac altii. Refuzandu-ti sensibilitatea si defectele. Ai tot incercat sa fii mai putin tu si sa multumesti mai mult oamenii din jurul tau. Ai vrut sa fii placuta. Ai vrut sa faci o impresie buna. Ai vrut sa fii vazuta ca un om puternic. Ai vrut sa nu iti arati vulnerabilitatea astfel incat sa te simti vindecata.

Si pentru cea mai lunga perioada de timp, in spatele unei perdea de zambete false, te-ai tradat din neatentie cu scopul de a ii face pe plac celorlalti.

Atat de mult timp inima ta a suferit... atat de mult timp sufletul tau a fost ranit...

Insa acum te afli intr-un punct in care trebuie sa inveti sa vezi lucrurile diferit. Durerea de inima pentru si din cauza altora nu mai merita sa existe. Sa nu ai grija de tine nu mai are niciun sens. Si, mai mult decat atat, trebuie sa realizezi ca indiferent de ceea ce faci sau de ceea ce schimbi la tine, unii oameni vor fi intotdeauna nemultumiti. Mai mult, sa stii ca nu este datoria ta sa ii multumesti in vreun fel sau altul. Datoria ta este sa ai grija de tine. Sa te iubesti pe tine. Sa te multumesti pe tine. Sa iti gasesti scopul in viata si sa lupti pentru ceea ce iti doresti. Sa readuci linistea in sufletul tau si iubirea in inima ta. Sa fii tu insati cu bune si cu rele, cu calitati si defecte. Sa fii de ajuns...

A venit momentul sa realizezi ca trebuie sa incepi sa faci lucruri din motive potrivite. De ce? Iti spun in cele ce urmeaza...

Nu pentru ca este ceea ce crezi ca ar trebui sa faci pentru ca altii au nevoie de la tine, ci pentru ca in sfrasit stii ca esti demna de propria ta dragoste si grija.

Nu pentru ca alti oameni te aproba si sunt de acord cu tine, ci pentru ca timpul trece si incepi sa te gandesti la propriile tale ganduri si ocupi un spatiu in aceasta lume pe care nimeni altcineva nu l-ar putea ocupa.

Tu esti demna de tine. Ideile tale sunt minunate. Visurile tale sunt incredibile. Sentimentele tale sunt atat de frumoase. Nevoile tale sunt pure. Si fara validarea constanta a tuturor celorlalti trebuie sa fii cine esti tu insati si sa iti traiesti propria viata. Chiar daca asta inseamna ca unii oameni sa fie nemultumiti si sa iti intoarca spatele. Chiar daca asta inseamna ca trebuie sa renunti la cateva persoane din viata ta. Chiar daca asta inseamna ca, pentru o perioada scurta de timp, trebuie sa mergi singura pe acest drum al tau.

Adevarata batalie este intotdeauna in mintea ta. Si mintea ta este sub controlul tau, niciodata invers.

Vindeca-te refuzand sa faci pe plac altora. Alege sa crezi in tine. Acorda-ti permisiunea de a avea grija de tine si de a iti urma visurile. Alege sa iti onorezi sentimentele si emotiile. Alege sa fii tu insati. Alege sa faci din ingrijirea de sine o parte din ritualul tau zilnic. Alege sa te iubesti neconditionat.

foto main unsplash

Vizionare placuta