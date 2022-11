Ce este un vision board si cum te ajuta sa obtii tot ce ai visat

Conecteaza-te la latura ta creativa si permite-ti sa visezi. Vision board-ul te va ajuta mai mult decat crezi!

Iti doresti sa atragi mai multe lucruri bune in viata ta si sa iti indeplinesti obiectivele? Ai putea avea nevoie de un vision board. Acesta poate fi cel mai bun aliat al tau in procesul de manifestare. Nu esti sigura ce presupune mai exact acest vision board? Nicio problema, vei afla tot ce ai nevoie sa stii:

Ce presupune un vision board

Vision board-ul este o colectie de imagini sau obiecte aranjate astfel incat sa te ajute in procesul tau de manifestare. Poti alege sa faci un vision board fie in format fizic, folosindu-te de un panou, fie in format digital. Acestea sunt obiecte extrem de versatile. Le poti realiza pentru a te ajuta sa iti atingi obiectivele personale/profesionale sau pentru a crea o reprezentare fizica a unei viziuni pe care o ai cu privire la un anumit subiect. Practic, iti poti pune pe hartie „viata de vis” si felul in care iti doresti sa arate aceasta.

foto main pixabay

