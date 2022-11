Sa nu-ti mai pese despre ce cred altii despre tine. 4 Sfaturi pentru a fi bine cu tine

Acel moment cand nu te iubesti pe tine insati nu reusesti sa vezi sutele de oameni din jurul tau care te iubesc pentru ceea ce esti. Tot ce observi, in schimb, sunt putinii oameni care nu te iubesc.

Cat de teama iti este de a iti trai viata asa cum iti doresti tu? Cat de diferita ar fi viata ta daca nu ti-ar pasa ce cred altii despre tine?

Pentru a raspunde la aceste intrebari, trebuie sa intelegi ca majoritatea fricilor si anxietatilor noastre reprezinta un singur lucru: teama de a pierde.

Ne este teama...

- sa ne pierdem tineretea;

- sa ne pierdem statutul social;

- sa ne pierdem banii;

- sa pierdem controlul;

- sa ne pierdem confortul;

- sa ne pierdem viata.

Ce ai de facut astfel incat sa ajungi sa nu iti mai pese ce cred altii despre tine si sa inveti sa fii bine cu tine:

1. Da-ti seama ca frica insasi este adevaratul tau dusman

Singurul lucru de care trebuie sa te temi este frica. Priveste cu atentie propriile tale tendinte in viata. Cum aceste temeri si convingeri despre o posibila respingere iti influenteaza comportamentul cu privire la alti oameni? In loc sa ii permiti fricii sa iti arate ce ar putea fi in neregula cu relatiile tale, incepe sa iti dai seama ce ar putea fi corect.

2. Renunta la ideea ca o greseala este sfarsitul lumii

Nu te mai speria de respingere, de greseli, de esecuri - ofera-le acestora posibilitatea de a te ajuta sa cresti cu adevarat, de a experimenta, de a te dezvolta, de a deveni cea mai buna versiune a ta.

3. Accepta frica si mergi mai departe cu viata ta

Aceasta este alegerea ta. La tine este puterea de depasi orice obstacol in aceasta lume. In sufletul tau este puterea de a nu baga de seama ce spun altii despre tine. Nu te mai concentra pe ce nu trebuie in viata. Concentreaza-te pe tine, pe alegerile pe care le poti face tu, pe schimbarile pe care le poti pune in aplicare tu.

4.Imbratiseaza-ti individualitatea si bucura-te de ea

Nu mai cauta constant aprobare din partea oamenilor din jurul tau; nu te mai speria ca altii isi formeaza pareri gresite despre tine. Tu esti unica. Tu esti tu. Gaseste-ti curajul sa fi in continuare sinele tau remarcabil. Si, cel mai important, nu te schimba astfel incat oamenii sa te placa. Fii tu insati si oamenii potriviti te vor iubi.

foto main Lara_Coolart, Shutterstock

Vizionare placuta