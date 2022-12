Economia circulara este un subiect ce incepe sa devina tot mai popular in societatea de astazi. Extrem de important, acesta este o solutie eficienta a unei probleme majore la nivel global: colectarea si reutilizarea tuturor tipurilor de deseuri.

Trebuie sa invatam sa transformam fiecare element al sistemului nostru de deseuri si de aceea este important ca fiecare om sa stie:

- cum sunt gestionate resursele;

- cum sunt fabricate produsele;

- ce se intampla ulterior cu materialele.

Economia circulara: definitie.

Economia circulara este un model ideal de productie si consum si implica procese precum impartirea, inchirierea, reutilizarea, repararea, reconditionarea si reciclarea materialelor si produselor existente cat mai mult cu putinta. In acest fel, ciclul de viata al produselor este extins.

Economia circulara este definita in contrast cu economia liniara traditionala. Ideea si conceptele sale au fost studiate pe larg in ultimii ani deoarece aceasta ajuta la minimizarea emisiilor si a consumului de materii prime, deschiderea unor noi perspective de piata si, bineinteles, cresterea durabilitatii consumului si imbunatatirea eficientei resurselor.

La nivel mondial, economia circulara devine tot mai populara deoarece este considerata un mijloc eficient de combatere a incalzirii globale.

Potrivit Parlamentului European, economia circulara este "un model de productie si consum care implica partajarea, inchirierea.

Principiile economiei circulare

1. Elimina deseurile si poluarea

Primul principiu al economiei circulare are la baza eliminarea deseurilor si a poluarii. In prezent, economia noastra functioneaza intr-un sistem de deseuri; ce presupune aceasta: luam materii prime din natura, le manipulam astfel incat sa facem produse din ele si, in cele din urma, le aruncam si le transformam in deseuri. Acest sistem nu poate functiona pe termen lung deoarece resursele de pe planeta noastra sunt limitate.

In economia circulara, reutilizam produsele folosite astfel incat sistemul clasic si liniar se transforma intr-unul circular. Nimic nu se arunca, totul se refoloseste/recicleaza.

2. Produsele si materialele sunt intr-o continua miscare

Al doilea principiu important al economiei circulare este legat de miscarea continua a produselor si materialelor. Mai exact, acestea sunt intotdeauna in uz iar, atunci cand nu mai pot fi folosite ajung sa fie transformate si reutilizate in alte scopuri. Asadar, nimic nu se arunca si niciun produs nu devine deseu.

3. Regenerarea naturii

Al treilea principiu (probabil cel mai important) al economiei circulare este regenerarea naturii. Trecand de la o economie liniara la o economie circulara, reusim sa folosim ceea ce avem astfel incat sa nu mai luam materie prima din natura si sa nu mai aruncam apoi deseurile si, in acelasi timp, ii permitem naturii sa se vindece si mediului inconjurator sa prospere.

Energia circulara - exemple de succes

În primăvara lui 2022, Garnier România s-a implicat pe plan local, alături de Asociația „Viitor Plus”, în proiectul educațional „Eco Provocarea”.

Campania a fost ca o gură de aer prospăt pentru mediul sufocat de gunoaie. Aproximativ 151.000 kg de deșeuri au fost reciclate corect, în jur de 1600 de saci de deșeuri nebiodegradabile au fost colectați din mediu și aproximativ 53.000 de puieți au fost plantați. Eforturile comune au fost demarate din interes, grijă pentru mediu, implicare și dorința unui viitor mai sustenabil.

foto main pixabay