5 moduri prin care sa nu mai atragi manipulatori in viata ta

Daca mereu tinzi sa alegi „baiatul rau”, ajungi manipulata si nefericita in relatia de cuplu, acest articol este pentru tine. Bineinteles, este greu sa vezi ce intentii are omul de langa tine. Dar exista cateva semne importante, pe care nu trebuie sa le ignori.

Te-ai saturat sa atragi manipulatori in viata ta? Iti doresti, mai mult ca orice, o relatie sanatoasa, alaturi de un partener care sa te iubeasca? Simti, in schimb, ca atragi numai manipulatori si oameni care te ranesc? Nu esti singura care experimenteaza aceste sentimente. Sunt chiar des intalnite, tinand cont de contextul actual. Mai exact, oamenii isi doresc atat de mult o relatie frumoasa, incat investesc mult timp si sentimente, trecand peste greselile partenerului si sperand ca acesta sa se schimbe. Dar, de cele mai multe ori, aceste relatii iti aduc doar suferinta. Exista insa si o cale de scapare! Trebuie doar sa fii atenta la cateva lucruri. Iata 5 dintre acestea:

Lucreaza la stima ta de sine. Cei mai multi dintre oamenii care atrag constant manipulatori in viata lor sunt oameni care au probleme cu stima de sine. Fie ca este vorba despre o trauma din copilarie sau despre un mediu toxic la locul de munca, stima de sine scazuta pare a fi cel mai des intalnit factor in relatiile toxice. In general, oamenii cu o stima scazuta de sine nu cred ca merita sa fie cu adevarat fericiti. Se multumesc cu putin din partea partenerului si vor ramane langa acesta, indiferent cat de greu le va fi.

foto main pixabay

