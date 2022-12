10 Lucruri pe care sa nu le iei cu tine in 2023

Elibereaza-ti sufletul de ele si vei incepe anul 2023 cu liniste, iubire si fericire.

In aceasta perioada iti vei da seama singura ca trebuie sa iti eliberezi sufletul de aumite lucruri, ca trebuie sa le lasi sa plece pentru ca ele sunt mult prea grele si nu mai trebuie sa le cari dupa tine... nu fac nimic altceva decat sa iti ingreuneze spatele si sa iti incetineasca pasii pe drumul pe care mergi, asa ca lasa-le in spate. Scapa de ele si totul se va schimba.

Care sunt aceste lucruri de care trebuie sa scapi in 2023? Iti spunem in cele ce urmeaza:

1. Renunta la toate grijile pe care ti le-ai facut degeaba. Nu ai nevoie de ele.

2. Renunta la ura pe care ai acumulat-o in sufletul tau. Viata este mult prea scurta pentru a fi petrecuta hranind sentimente precum amaraciunea si furia.

3. Renunta sa te mai mustrezi pentru greselile facute. In schimb, transforma aceste greseli in lectii de viata, invata de pe urma lor si mergi mai departe cu viata ta.

4. Renunta la ideea ca toti oamenii traiesc mai bine decat tine. Nu te mai concentra pe cum aleg altii sa isi traiasca viata. Nu te mai uita la cum sunt altii fericiti. Drumul fiecaruia este diferit in viata, asa ca focuseaza-te numai si numai pe tine.

5. Renunta sa mai ramai in zona de confort. Cresterea este dureroasa; schimbarea este si ea dureroasa. Insa, in cele din urma, nimic nu este mai dureros decat sa ramai blocat intr-un loc in care nu trebuie sa fii. A venit momentul sa evoluezi.

6. Renunta la drama din trecut. Nu esti ceea ce ti s-a intamplat, ci esti ceea ce alegi sa fii in acest moment. Renunta la tot ce a fost si continua-ti drumul in viata fara sa mai privesti in trecut.

7. Renunta la tendinta de a evita problemele. Accepta-le, infrunta-le, gaseste rezolvare pentru ele.

8. Renunta la micile suparari din viata. Nu lasa niste lucruri marunte sa iti fure fericirea. Frustrarea si stresul provin din modul in care reactionezi, nu din felul in care se intampla lucrurile. Ajusteaza-ti atitudinea si viata ta se va schimba.

9. Renunta la a pune nevoile celorlalti inaintea nevoilor tale. Ofera cat de mult poti oamenilor din jurul tau, insa nu te lasa folosita.

10. Renunta la a mai astepta ca astrele sa se alinieze. Aminteste-ti ca nu ai intotdedauna nevoie de planul perfect. Nu mai astepta momentul perfect. Uneori trebuie sa iti iei inima in dinti, sa ai curaj sa incerci si sa vezi ce se intampla.

