O scrisoare de la mine catre sufletul meu drag

Tu meriti tot ce este mai frumos in aceasta lume. Si, totusi, nu vezi aceste lucruri pentru ca incerci sa salvezi oameni ce nu au nevoie sa fie salvati... in loc sa te salvezi pe tine.

Dragul meu sufletel, ai trecut prin atat de multe lucruri. Ai suferit cum nu a mai suferit nimeni pe aceasta planeta. Ai pierdut oameni pe care nu voiai sa ii pierzi. Ai fost dezamagita de multe suflete pe care le-ai iubit mai mult decat te-ai iubit pe tine. Ai fost pusa la pamant de atat de multe ori. Si, totusi, uite unde esti acum. Ai reusit sa gasesti in tine puterea de a te ridica de la pamant, de a o lua de la capat si de a iti continua viata. Ai reusit sa crezi in continuare in dragostea adevarata. Ai reusit sa iti spui ca totul va fi bine... si chiar a fost.

Dragul meu sufletel... ai facut atat de multe. Ai intrat in viata unor oameni si ai incercat sa ii ajuti. I-ai schimbat in bine, le-ai fost acolo cand nimeni nu credea in ei si i-ai pus pe picioare. I-ai facut mai buni si invatat sa creada in visurile lor si sa lupte pentru ceea ce isi doresc.

Esti minunat in toata sensibilitatea ta. Stralucesti mai frumos ca orice din acest Univers, motivezi si inspiri. Oamenii au nevoie de tine pentru ca stii cum sa salvezi, cum sa oferi o mana de ajutor, cum sa iubesti si cum sa fii alaturi de cineva neconditionat. Tu stii cum sa faci pe cineva sa rada chiar si atunci cand el este trist... si il ierti pentru ce spune atunci cand este suparat.

Tu crezi in oamenii dragi tie chiar si atunci cand ei nu cred in ei insisi. Esti acolo pentru ei chiar daca ei nu au fost intotdeauna acolo pentru tine. Tie iti pasa de ei inainte ca lor sa le pese de tine.

Ii cunosti asa cum sunt, fara perdea, fara masti. Esti dispusa sa faci orice pentru ei, pentru ca lor sa le fie bine. Dragostea nu este niciodata o optiune pentru tine... tu ii iubesti pe toti pentru ceea ce sunt. Pentru ca dragostea ta nu este fricoasa, nici slaba, nici falsa. Este cea mai puternica forta pe care am simtit-o vreodata - este adevarata, reala, indestructibila si neconditionata.

Dragul meu sufletel... tu esti praf de stele. Esti o minune pe acest pamant. Esti ceea ce au nevoie cei din jurul tau. Esti tot ce ai tu nevoie. Esti mai puternic decat crezi tu. Esti sincer si grijuliu. Esti plin de compasiune. Esti plin de iubire.

Tu schimbi oamenii in bine, insa nu ii lasi pe oameni sa te schimbe. Si sa ramai la fel - sa nu permiti nimanui sa te schimbe vreodata. Sa ramai in continuare asa cum esti tu. Sa nu lasi nicio persoana sa intre in viata ta si sa te faca sa crezi ca trebuie sa fii altfel decat esti acum.

Si stiu ca nu te vei vedea niciodata in felul in care te-am descris aici, dar sa stii ca eu asa te vad zi de zi, clipa de clipa. De aceea meriti tot ce este mai bun in aceasta lume... pentru ca tu schimbi lumea.

Cu cea mai mare iubire... de la inima ta!

