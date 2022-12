Noua piesă este însoțită de un videoclip, care poate fi găsit pe toate platformele partenerilor.

comunicat de presa: Lana Del Rey anunță noul album și lansează single-ul „Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd”. Noul proiect urmează succesul recent al albumelor „Blue Banisters” și „Chemtrails Over The Country Club”, care au fost lansate anul trecut. Materialul discografic va fi lansat pe 10 martie 2023, precomanda pentru „Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd” este acum live, cu CD, casete și diverse formate exclusive de vinil disponibile la comercianții selectați și www.lanadelrey.com

Pe lângă anunțul noului album, Lana lansează single-ul „Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd” scris de Lana Del Rey și Mike Hermosa și produs de Lana Del Rey, Jack Antonoff, Drew Erickson și Zach Dawes. Noua piesă este însoțită de un videoclip, care poate fi găsit pe toate platformele partenerilor.

Vizionare placuta