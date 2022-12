19 Lucruri pe care sa i le soptesti sufletului tau pe final de 2022

Esti pregatita pentru un nou inceput? Este momentul sa privesti in spate, sa accepti tot ce s-a intamplat, sa iti inveti lectiile si sa o iei de la capat. Pregateste-te pentru un nou capitol al vietii tale.

Iata ce sa ii soptesti sufletului tau pe final de an:

1. Tu esti puternic. Ai trecut prin atatea. Ai crescut, te-ai dezvoltat, ai invatat si ai devenit de neoprit. Pregateste-te pentru un nou capitol.

2. A venit momentul sa iti dai seama ca nu poti controla ceea ce se intampla in viata ta. Tot ce poti face este sa iti accepti destinul si sa iti continui drumul.

3. Sa nu ramai niciodata prins in ceea ce ar fi putut sau ar fi trebuit sa fie. Asculta-ti intuitia si focuseaza-te pe ceea ce este chiar aici, chiar acum - pentru ca aceasta este viata ta.

4. Esti mai puternic decat crezi. Sa nu uiti niciodata asta. Nu esti singura. Mintea si sufletul au fost, sunt si vor fi intotdeauna alaturi de tine.

5. Accepta lucrurile care iti vin in cale si primeste-le cu bratele deschise. Ele sunt trimise de catre Dumnezeu pentru a te ajuta sa cresti si sa devii cea mai buna versiune a ta.

6. A face greseli este intotdeauna mai bine decat sa pretinzi ca traiesti o viata perfecta. Asuma-ti in continuare riscuri.

7. Sunt mandra de tine. Tu poti orice!

8. Lupta pentru visurile pe care le ai.

9. Sa nu permiti nimanui sa iti taie aripile.

10. Tu vei reusi ceea ce iti propui. Te vei ridica de la pamant de fiecare data. Iar si iar... si cu cat te vei vindeca mai repede cu atat vei ajunge mai repede acolo unde iti doresti.

11. Nu te ascunde de temerile tale pentru ca ele nu sunt acolo pentru a te speria... ele sunt acolo pentru a te anunta ca ceva merita trait. Deschide-ti inima si bucura-te de fiecare capitol al vietii tale.

12. Sa nu uiti niciodata de unde ai pornit.

13. Viata este prea scurta pentru a fi irosita pe lucrurile care nu iti fac placere.

14. Viitorul poate fi diferit de prezent... iar tu ai puterea de a il schimba chiar aici, chiar acum.

15. Pacea va veni la tine cand va veni din interiorul tau. Nu o cauta in alta parte. Nu o cauta in alte locuri. Caut-o in inima si in sufletul tau.

16. Concentreaza-te pe a deveni o versiune mai buna a ta, nu pe a crede ca esti o versiune mai buna a ta.

17. Vorbeste cu tine ca si cand te-ai iubi mai mult ca niciodata. Vorbeste cu tine ca si cand ai fi cea mai buna prietena a ta.

18. Sa fii recunoscatoare mereu pentru viata pe care o traiesti.

19. Sa nu uiti niciodata sa te bucuri de lucrurile marunte.

foto main christinarosepix, Shutterstock

Vizionare placuta