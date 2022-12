20 decembrie: Jupiter intra in Berbec pentru a ne indemna la schimbari profunde si transformari interioare

Jupiter in Berbec ofera un optimism nemarginit, curaj, incredere si dorinta de evolutie. Energiile actuale sunt despre initiere si actiune, despre visuri si planuri pentru viitor - un semnal serios de trezire dintr-o transa profunda.

Pe 20 decembrie, Jupiter, cea mai mare si maiestuoasa dintre planete, paraseste apele linistite ale Pestilor si intra in focul plin de manifestare al energicului Berbec. Aceasta este ultima calatorie a lui Jupiter in Berbec pentru multi ani; urmatoarea va avea loc abia in 2034.

Jupiter in Berbec evoca constientizare si ne ofera posibilitatea de a ne indrepta atentia asupra noastra si de a face transformari interioare profunde. In cazul in care nu stim incotro sa mai mergem, acesta este cel mai bun moment pentru a face un pas in spate, a analiza ceea ce traim si a ne da seama cine suntem si ce trebuie sa facem pe mai departe.

Cu toate acestea, este important sa ne amintim ca pana si cele mai simple schimbari necesita rabdare, disciplina, putere, incredere si iubire pentru a calibra energiile durabile pentru integrare si transformare.

Universul ne spune ca nu trebuie sa ne fie teama sa imbratisam necunoscutul atunci cand posibilitatile incep cu noi. Aceasta este o sarbatoare si o ceremonie de intoarcere la noi insine. Calatoria abia incepe.

Iata care este sfatul Universului pentru fiecare zodie in parte:

Berbec - Sa nu iti fie teama de schimbari. Ele sunt aici pentru a te ajuta sa evoluezi, sa cresti, sa devii cea mai buna versiune a ta.

Taur - Crede in tine. Crede in puterea ta interioara. Crede in intuitia ta. Asculta-ti inima si lasa-te condusa de ce iti dicteaza sufletul.

Gemeni - Lasa in spate trecutul pentru ca nu mai gasesti absolut nimic acolo. Mergi mai departe cu viata ta in timp ce te concentrezi asupra prezentului.

Rac - Invata sa ai mai multa grija de tine. Invata sa fii egoista si sa te pui pe primul loc. In aceasta perioada ai ocazia sa lucrezi mai mult la relatia cu tine insati.

Leu - Spune lucrurilor pe nume. Nu te mai feri si nu te mai teme de ce zic sau fac alti oameni. Alege sinceritatea; alege sa vorbesti cu sufletul.

Fecioara - Schimbarile pe care le faci acum sunt anevoioase; transformarea nu se intampla peste noapte. Asadar, inzestreaza-te cu rabdare si bucura-te de aceasta calatorie.

Balanta - Incearca sa iti faci un plan detaliat a visurilor si ideilor tale. Asteapta finalul anului si apoi apuca-te de treaba.

Scorpion - Indrazneste sa iti asculti sufletul si sa iti urmezi intuitia. Fa alegerile pe care inima ta le considera potrivite.

Sagetator - Invata arta recunostintei; da-ti seama ca esti o norocoasa si apreciaza ceea ce ai reusit sa faci cu viata ta pana acum.

Capricorn - Nu mai permite nimanui sa iti taie aripile. Crede in tine, lupta pentru visurile tale si bucura-te de acest nou capitol al vietii tale.

Varsator - Petrece mai mult timp cu tine insati. Fa-te fericita! Da-ti seama cine esti si care este drumul pe care trebuie sa mergi in viata.

Pesti - Renunta la visurile vechi pentru a permite visurilor noi, de actualitate, sa vina in viata ta - acestea sunt cele care te vor face fericita cu adevarat.

