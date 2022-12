Solstitiul de iarna 2022. Scapam de intuneric pentru a face loc luminii adevarate in vietile noastre

Putem considera aceasta perioada ca o adevarata renastere; incepand din acest moment zilele incep sa creasca, iar Soarele sa straluceasca tot mai puternic.

Ziua de 21 decembrie este una cu adevarat speciala in Univers. Aceasta este o sarbatoare si o ceremonie de intoarcere catre o cale mai stralucitoare, o onoare reala adusa luminii si intunericului. Iarna isi intra in drepturi din punct de vedere astronomi si deschide cerurile pentru a ne arata drumul pe care trebuie sa mergem. Sfarsitul este aproape, inceputul ne bate la usa. Intrebarea este: suntem pregatiti pentru un nou inceput?

Pe 21 decembrie avem parte de cea mai scurta zi din an si de cea mai lunga noapte. Tot astazi incepe iarna astromica. Pana in luna iunie a anului 2023 durata zilelor va creste, iar cea a noptilor va scadea.

Iata care este mantra de care sufletul tau are nevoie pentru aceasta perioada in functie de zodia in care te-ai nascut:

Horoscop Berbec

Ma eliberez de trecut pentru a ma concentra cu adevarat asupra momentului prezent. Las totul in spate si ma bucur de ceea ce traiesc aici si acum.

Horoscop Taur

Sunt bine in lumea mea. In jurul meu este liniste, iubire, bucurie si fericire. Sunt recunoscatoare pentru viata pe care o traiesc si abia astept sa vad ce imi pregateste Universul.

Horoscop Gemeni

Am rabdare cu drumul pe care merg in viata. Nu ma mai grabesc nicaieri, din contra; aleg sa fac un pas in spate si sa ii permit destinului sa imi arate cat de frumoasa este viata de acum.

Horoscop Rac

Renunt la toate visurile din trecut ce nu mai au nicio importanta in momentul prezent. Invat sa las in spate ce nu ma mai bucura si sa imi gasesc acele dorinte pe care sufletul meu le are acum.

Horoscop Leu

Traiesc in liniste si pace. Ma detasez de ganduri si energii negative pentru a atrage tot ce este frumos in viata mea. Ma bucur de fiecare clipa ca si cum ar fi ultima.

Horoscop Fecioara

Invat sa nu mai incerc sa deschid usile care nu sunt destinate pentru mine; fac un pas in spate si incetinesc. Invat sa ma bucur de viata cu adevarat.

Horoscop Balanta

Dau drumul durerii, tristetii, fricii... dau drumul tuturor gandurilor negative; in sufletul meu nu este loc pentru asa ceva. Ma concentrez pe energia pozitiva si atrag binele in viata mea.

Horoscop Scorpion

Sunt pregatita pentru un nou capitol al vietii mele; sunt pregatita ca Universul sa imi arate ce este mai bine pentru mine. Fac un pas in fata si merg mai departe pe linia destinului.

Horoscop Sagetator

Invat sa fiu recunoscatoare pentru ceea ce traiesc aici si acum. Sufletul meu este linistit, iar inima mea iubeste viata. Ma bucur de fiecare clipa in care am ochii deschisi.

Horoscop Capricorn

Iert oamenii care mi-au gresit si ma iert si pe mine. Sunt pregatita sa inchid usa trecutului si sa o iau de la capat. Sunt pregatita pentru un nou capitol al vietii mele.

Horoscop Varsator

Aleg sa ma pun pe primul loc si sa am mai multa grija de mine. Aleg sa ma iubesc neconditionat, sa fiu blanda cu mine si sa imi ofer rabdare. Aleg sa am incredere in mine si sa ma fac fericita.

Horoscop Pesti

Linistea imi invadeaza sufletul, iar iubirea imi invadeaza inima. Sunt aici si traiesc o poveste incredibila; Universul imi este aproape si ma protejeaza de tot raul.

