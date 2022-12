4 tipuri de barbati cu care sa nu te cuplezi. Daca dai de ei, fugi dupa prima intalnire

Exista barbati cu care vrei o relatie, dar exista si unii de care ar fi bine sa te feresti. Tipologia lor nu ii face potriviti pentru ceva pe termen lung si te vor face doar sa suferi!

Este fermecator, sarmant, are cuvintele la el! Te poate cuceri de la o singura intalnire. Dar inainte de a cadea in capcana, opreste-te! El ar putea fi unul dintre aceste 4 tipuri de barbati cu care sa nu te cuplezi! Unii barbati sunt maestri in arta seductiei. Odata ce te-au prins in mreje, iti vei investi dragostea, sufletul, banii si, posibil, anii valorosi, inainte de a realiza – prea tarziu – ca nu fac fericita pana la adanci batraneti.

In cele din urma, iti vor frange inima, iti vor spulbera stima de sine si te vor frustra la culme. Acesti „baieti rai” pot fi greu de adus pe drumul cel bun, asa ca daca nu esti pregatita pentru o relatie complicata, mai bine spune-le ADIO! Ei trimit indicii subtile, asa ca ai grija sa le descifrezi. Iata 4 dintre acestea:

1. Vesnicul burlac. Este manierat, destept, atragator, spiritual, de succes, iar saruturile lui te topesc. Atunci de ce este inca singur? Il poti intreba direct de ce nu si-a gasit aleasa (mai ales daca are peste 40 de ani).

Citeste continuarea pe andreearaicu.ro

foto main pixabay

Vizionare placuta