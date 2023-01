Alege o luna si afla ce iti va aduce anul 2023

Descopera ce ti-a pregatit destinul pentru acest an. Alege luna care te atrage si afla surprizele pe care Universul le are pentru tine pentru 2023.

Iata o modalitate minunata de a afla care este drumul pe care vei merge in acest an. Tot ce trebuie sa faci este sa privesti pentru cateva secunde imaginile de mai jos si sa alegi poza care simti ca iti atrage sufletul. Priveste cu inima si lasa-te condusa de intuitie; si, cel mai important, nu sta foarte mult pe ganduri: alege prima imagine care iti atrage privirea.

Esti pregatita? Ai ales luna? Daca raspunsul este "Da", este timpul sa afli ce iti va aduce anul 2023. Citeste in continuare si descopera secretele propriului destin.

Daca ai ales prima luna... vei avea parte de un an cu adevarat incredibil

foto Romolo Tavani, Shutterstock

Esti acolo unde trebuie sa fii. Toate lucrurile caare s-au intamplat in trecut au facut parte din calatoria ta prin viata si te-au ajutat sa ajungi in acest punct al destinului tau. Acum este momentul sa ii multumesti Universului pentru tot ce ai trait si sa culegi rasplata muncii tale. Ai trecut prin cele mai grele momente pentru ca ai avut nevoie sa cresti, sa evoluezi, sa devii cea mai buna versiune a ta si sa iti dai seama cat esti de puternica.

Felicitari, ai trecut cu brio testul vietii tale. Acum nu iti ramane decat sa culegi darurile pe care divinitatea ti le trimite. Fa un pas in spate si bucura-te de calatorie pentru ca fiecare luna din 2023 va veni cu cate o surpriza speciala pentru tine.

Daca ai ales a doua luna... iti dai seama ce conteaza cu adevarat pentru tine

foto: New Africa, Shutterstock

Anul 2023 este anul schimbarilor pentru tine. Alegi sa te concentrezi pe ceea ce conteaza cu adevarat, sa iti simplifici viata si, cel mai important, sa renunti nu doar la lucrurile de care nu mai ai nevoie, ci si la oamenii toxici, negativi, care te trag in jos si care nu sunt niciodata alaturi de tine atunci cand ai nevoie, insa se asteapta sa fii mereu langa ei si sa ii ajuti atunci cand ei sunt la pamant.

In urmatoarele luni inveti arta recunostintei si apreciezi fiecare clipa in care sufletul iti este linistit si inima iti este fericita. Alegi sa traiesti cu mai putin si sa te concentrezi asupra scopului important din viata tta: sa fii fericita in momentul prezent si sa iubesti cu tot sufletul viata pe care o traiesti.

Daca ai ales a treia luna... anul 2023 va fi despre tine

foto: Teo Tarras, Shutterstock

Esti o fire care intotdeauna se pune pe plan secund pentru a face bine altora. Ajuti fara sa ceri nimic in schimb. Esti acolo de fiecare data cand cineva are nevoie. Insa in ultima perioada ai fost secata de energie si simti ca nu mai ai nimic frumos de oferit... si asta deoarece te-ai neglijat incercand sa salvezi oamenii din jurul tau.

In 2023 lucrurile se vor schimba radical pentru ca Universul iti spune sa faci un pas in spate si sa iti dai seama ca tu esti importanta. Tu contezi. Tu meriti tot ce este mai bun. Tu trebuie sa te iubesti mai intai pe tine si abia apoi sa ii iubesti pe altii. Ce iti doresti cu adevarat de la viata? De ce ai nevoie? Cine esti? Care sunt pasiunile tale? Este momentul sa iti raspunzi la aceste intrebari si sa mergi pe propriul drum. Nu face compromisuri, fericirea ta este singura care conteaza.

