7 Remindere care te vor ajuta sa te concentrezi asupra lucrurilor care conteaza in acest an

In acest an pune-te pe primul loc, ai grija de tine, iubeste-te neconditionat, accepta-te pentru ceea ce esti, bucura-te de fiecare clipa si traieste cu entuziasm in suflet si fericire in inima.

Evita sa te mai concentrezi pe lucrurile negative, incearca sa nu iti mai fie teama de necunoscut si permite-i Universului sa iti arate cat de frumos va fi acest capitol nou al vietii tale. Singura intrebare pe care ar trebui sa ti-o pui in fiecare zi este urmatoarea: Folosesc in mod semnificativ aceasta zi rara si pretioasa?" Ori de cate ori iti dai seama ca pierzi timpul doar de dragul de a il pierde, aminteste-ti urmatoarele lucruri: 1. Calitatea vietii pe termen lung depinde in mod direct de modul in care stabilesti si respecti prioritatile pe care le ai in acest moment; 2. Uneori trebuie sa spui "Nu" lucrurilor bune pentru a putea spune "Da" lucrurilor cu adevarat importante pentru tine. Nu poti face niciodata totul, de aceea este foarte important sa fii atenta la alegerile tale. Asculta-ti intotdeauna inima. 3. Niciodata, dar niciodata, sa nu oferi mai multa dragoste unei alte persoane decat iti oferi tie. Sa nu iubesti pe nimeni mai mult decat te iubesti pe tine. Nu uita, relatia pe care o ai cu tine dureaza intreaga viata; relatia pe care o ai cu alti oameni nu este eterna. 4. Nu-ti pierde timpul si energia luptand impotriva propriului destin. Esti acolo unde trebuie sa fii zi de zi, clipa de clipa. Ceea ce traiesti este important pentru tine, pentru dezvoltarea ta, pentru cresterea ta. Asadar, accepta momentele dificile, invata din ele si gaseste puterea de a merge mai departe. 5. Nu iti mai face atat de multe griji cu privire la viitor. In schimb, investeste timpul si energia in a lupta pentru visurile tale. 6. Intotdeauna sa fii prezenta in viata ta si sa te bucuri de ceea ce ai. Exista putine momente in viata care echivaleaza o conversatie buna, o poveste frumoasa, un ras cu lacrimi, o imbratisare oferita din inima sau un prieten adevarat.

4 Ianuarie 2023 Echipa Kudika