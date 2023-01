Luna Lupului de pe 7 ianuarie are intensitatea si si forta a 100 de Luni Pline. Este timpul sa ne punem dorintele potrivite

O data pe luna, avem ocazia sa experimentam energia vindecatoare si emotiile grele ale unei Luni Pline. Luna Plina reprezinta o perioada de eliberare de durerile si ranile pe care le-am adunat in luna anterioara, de iertare a celor care ne-au ranit si de incheiat capitole astfel incat sa ne continuam drumul pe cararea propriului destin.

Cand permiti energiei Lunii Pline sa te cuprinde, vei experimenta un sentiment de renastere si transformare in timp ce Luna trece intr-un nou ciclu.

De data aceasta Luna Plina are loc in Rac, singurul semn al zodiacului care este condus de Luna in toata gloria ei. Aceasta plasare face ca Luna Plina din ianuarie sa aiba intensitatea si si forta a 100 de Luni Pline.

De ce prima Luna Plina din ianuarie se mai numeste si "Luna Lupului"?

Luna Plina din aceasta perioada mai este numita si "Luna Lupului" deoarece se spune ca in fiecare an, in ianuarie, in noptea in care Luna Plina rasarea se auzeau si lupii urland. Cum urletele si toate sunetele scoase de lupi sunt folosite, in general, pentru a isi anunta prezenta, a defini teritoriul, a localiza membrii haitei, a consolida legaturile si a coordona vanatoarea, iata ca temele Lunii Pline sunt in stransa legatura cu natura: curaj, putere, incredere, relatii.

Luna Plina in zodia Rac: ce putere are asupra noastra?

Racul, alaturi de Pesti si Scorpion, sunt semnele zodiacului guvernate de Apa. Fiecare element din astrologie este asociat cu anumite teme si energie, iar Apa este elementul legat de emotii, creativitate si intuitie profunda.

Atunci cand Luna Plina rasare intr-un semn de Apa, este mai probabil sa experimentam o crestere si mai mare a raspunsurilor emotionale la situatiile de zi cu zi. Insa, atunci cand Luna Plina apare in Rac, lucrurile se schimba - vom simti un impuls suplimentar cand vine vorba de conexiunea cu centrul nostru emotional. Desi s-ar putea sa credem ca suntem mai vulnerabili decat de obicei, in aceasta perioada este posibil sa ne simtim mai increzatori in fortele proprii; acum putem face fata si gestiona cu brio sentimente vulnerabile pe care le-am tot ascuns.

Chiar daca aceasta Luna Plina rasare pe 7 ianuarie, efectele ei pot fi resimtite cu 2 zile inainte si 2 zile dupa (adica de pe 5 ianuarie pana pe 9 ianuarie).

Cum ne va influenta Luna Plina in Rac?

In timp ce Luna Plina din Rac ne poate amplifica starile emotionale, Soarele din Capricorn va fi acolo pentru a aduce un echilibru acestei energii puternice si pentru a ne ajuta sa ramanem conectati la ceea ce suntem cu adevarat.

S-ar putea sa simtim energiile din jurul nostru sau sa stim intuitiv lucruri fara sa avem nevoie de dovezi - este ca si cum Universul ne-ar vorbi direct. Este important sa acordam atentie acelor "fulgerari" de perspectiva pe care le primim chiar acum.

Daca avem dorinte si visuri, acum este timpul sa ne punem in aplicare planurile si sa luptam pentru ceea ce vrem sa obtinem/realizam.

Ce zodii vor fi profund afectate de Luna Lupului?

Cum Luna Plina este intr-un semn de Apa, Racii, Pestii si Scorpionii vor simti aceasta energie a ei mult mai profund decat celelalte zodii.

Pentru Rac, aceasta energie va revitaliza cele mai bogate si mai interesante trasaturi ale personalitatii sale: autoexprimarea creativa, profunzimea emotiilor, sensibilitatea la energii si la sentimente si intuitia imbunatatita.

Un alt semn care ar putea fi profund afectat este Capricornul, care se va simti coplesit de aparitia brusca a energiei emotionale.

Din fericire, celelalte semne zodiacale vor exprimenta o crestere a sensibilitatii emotionale, o dorinta de creativitate si o conexiune cu centrii lor intuitivi.

foto main pixabay

Vizionare placuta