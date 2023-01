Ce reprezinta familia pentru un narcisist si cum iti dai seama ca exista o astfel de persoana in familia ta

Traiul alaturi de un narcisist este extrem de dificil. Aceasta persoana va acapara intreaga atentie si va manipula intreaga familie.

Un membru al familiei narcisist, fie ca este vorba despre un frate, un sot sau un parinte, va prezenta anumite caracteristici distincte si dificil de tratat. Acesta va manifesta un comportament abuziv si lipsit de empatie fata de cei din jur. Dar ce reprezinta familia pentru un narcisist? Este timpul sa descoperi, astfel incat sa fii atenta la aceste semne:

O sursa constanta de drama. Narcisistii au o nevoie constanta de drama in viata lor si in lumea pe care si-au creat-o. Iar pentru ei, familia este o sursa perfecta pentru drama. Chiar daca nu exista niciun motiv pentru tensiuni in familie, ei se vor ocupa de acest aspect. In momentul in care ai o zi linistita sau o reusita importanta, narcisistul va face acuzatii nefondate la adresa ta. Va face tot ce poate sa te faca sa te simti oribil si chiar vinovata.

Servitori. Narcisistul se va simti extrem de important atunci cand cei din jur vor face totul pentru el. El nu trebuie sa mai faca nimic si acest lucru il va face sa se simta puternic. Va crede ca ocupa un rol important: un rol de rege, care are supusi si isi va exercita controlul asupra familiei.

foto main pixabay

