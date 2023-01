12 ianuarie, singura zi norocoasa din luna pentru toate zodiile. Ce se intampla in Cosmos?

Ziua de 12 ianuarie reprezinta inceputul real al anului 2023 deoarece pana acum am trait doar pentru trecut. Cum Marte isi incheie retrogradarea in Gemeni si isi reia mersul direct, iata ca si noi suntem liberi sa traim asa cum ne dorim si sa ne bucuram de un nou inceput. Un lucru important pe care ar fi bine sa il tinem, totusi minte: vom resimti efectele lui Marte retrograd pana pe 25 martie, cand va iesi din zodia Gemeni.

Pregatiti-va sufletele. 12 ianuarie este singura zi norocoasa din aceasta luna pentru toate semnele zodiacului. Marte, planeta rosie, isi incheie plimbarea in retrograd in semnul Gemenilor si isi reia mersul direct. In sfarsit, acum incepe anul si pentru noi. In toate aceste zile cu totii am simtit ca suntem inca prinsi in mrejele trecutului. Chiar daca 2022 a trecut, noi continuam sa traim pentru ce a fost, nu pentru ce se intampla. Acum, Universul ne descatuseaza sufletele si ne permite sa ne concentram pe ceea ce conteaza cu adevarat. Totul este clar in ceea ce priveste planurile noastre de viitor, ideile pentru acest an si schimbarile pe care vrem sa le facem.

Ce inseamna sfarsitul lui Marte retrograd?

Sfarsitul lui Marte retrograd ajuta la calmarea temperamentului si la renuntarea la frustari. Daca am fost blocati in capitole dureroase sau am fost foarte agitati in ultimele doua luni, a venit momentul sa scapam de toate aceste stari si emotii si sa facem un pas in fata. Acum putem merge mai departe deoarece reusim sa intelegem ce s-a intamplat cu adevarat si care sunt solutiile la problemele pe care le-am avut.

Ziua de 12 ianuarie reprezinta inceputul real al anului 2023 deoarece pana acum am trait doar pentru trecut. Cum Marte isi incheie retrogradarea in Gemeni si isi reia mersul direct, iata ca si noi suntem liberi sa traim asa cum ne dorim si sa ne bucuram de un nou inceput. Un lucru important pe care ar fi bine sa il tinem, totusi minte: vom resimti efectele lui Marte retrograd pana pe 25 martie, cand va iesi din zodia Gemeni.

Marte in Gemeni - un tranzit foarte puternic ce ne invata enorm de multe

Marte se afla in Gemeni inca din august 2022 si va ramane in aceasta zodie pana pe 25 martie 2023. Acesta este un timp neobisnuit de lung pe care Marte il petrece intr-un singur semn.

Avand in vedere ca zodia Gemeni este un semn guvernat de Mercur, temele din aceasta perioada au fost comunicarea, schimbarile personale, relatiile, curajul si transformarea.

Sfarsitul lui Marte retrograd: la ce sa ne asteptam?

Odata cu incheierea plimbarii retrograde a lui Marte, Universul ne spune ca putem petrece urmatoarele 2 luni si jumatate concentrandu-ne pe imbunatatirea stilului nostru de comunicare, dar si pe toate planurile pe care pana acum le-am tot amanat. Ideile pe care le tinem dupa noi pot fi puse in practica numai daca avem rabdare si nu grabim procesul de evolutie.

Suntem foarte dornici de dezvoltare, ceea ce inseamna ca invatam repede lucruri noi si asimilam si mai repede. Ne putem folosi mintea pentru a crea lucruri pozitive care sa ne aduca fericirea de care cu totii avem nevoie.

Sfatul Universului pentru toate zodiile

Ne aflam intr-o perioada de schimbare importanta in acest moment si tine doar de noi cum alegem sa o traim. Important este sa nu mai luptam impotriva destinului pentru ca singuri ne ingreunam drumul prin aceasta viata. De aceea este recomandat sa facem un pas in spate si sa ii permitem Universului sa ne arate care este calea noastra.

De asemenea, ar fi foarte bine sa incetinim si sa incercam sa ne adaptam si sa avem putina rabdare. Totul va avea sens in scurt timp. Noua nu ne ramane decat sa ne bucuram de calatorie si, intre timp, sa lucram mai mult la noi - sa ne dam seama cine suntem, ce vrem de la viata si ce ne face fericiti.

foto main IgorZh, Shutterstock

Vizionare placuta