Trucuri dovedite stiintific care te ajuta sa-ti respecti rezolutiile pentru noul an

Punem adesea pe seama lipsei de vointa faptul ca nu ne respectam rezolutiile pe care ni le stabilim la inceput de an. Dar stiinta din spatele modului in care se formeaza noile obiceiuri este mult mai complexa.

Exista o multime de trucuri dovedite pe care le putem pune in aplicare pentru a ne asigura ca dobandim noi obiceiuri bune sau renuntam la cele negative.

In cadrul unui studiu citat de atlasbiomed.com, cercetatorii au descoperit ca unele momente semnificative in timp, precum ziua de nastere, o luna noua sau un an nou ne motiveaza sa facem schimbari si sa avem ceea ce oamenii de stiinta numesc „comportament aspirational”. Cine nu cunoaste expresia deja clasica „incep de luni”? Specialistii au descoperit ca in astfel de momente cream o distanta intre sinele prezent si cel din trecut, ceea ce ne permite sa analizam obiceiuri pe care dorim sa le dobandim si obiceiuri la care vrem sa renuntam.

Si pentru ca 2023 abia ce a inceput, este normal sa ne gandim la acest nou an cu speranta ca vom putea face lucrurile diferit, intr-un mod mai bun. Rezolutiile sunt adesea obiceiuri pe care vrem sa le dobandim, de aceea trebuie sa intelegem ce sunt si cum apar obiceiurile.

