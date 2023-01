Adevaratul motiv pentru care lipseste intimitatea din relatia voastra

Intimitatea, mai ales intr-o relatie, este un lucru extrem de necesar. Desi este un mod minunat de a ne conecta, nu este intotdeauna usor de realizat.

Apetitul vostru sexual a scazut si contactul intim e din ce in ce mai rar? Simti ca nu veti mai reusi niciodata sa aveti relatia de la inceput? E posibil chiar sa te ingrijorezi ca nu mai sunteti atrasi unul de altul asa cum erati. Adevarul este de fapt, altul si nu are legatura cu atractia, ci mai degraba cu ce se intampla in interiorul vostru.

Intimitatea din relatie a disparut. Ce e de facut? Simti ca nu te mai conectezi cu partenerul tau la un nivel profund, asa cum o faceati la inceput? Cel mai probabil, v-ati lasat acaparati de tumultul vietii si ganditi mai mult in exterior decat in interiorul vostru.

Pentru a avea o intimitate adevarata, trebuie sa ai constientizare. Si, pentru a avea constientizare, trebuie sa ai atentie. Fara aceste doua forme de conexiune, nu vei putea simti o apropiere autentica cu partenerul tau.

