Ce este 'egoismul sanatos' si cum iti poate imbunatati viata

Traim sub presiunea de a fi perfecte. In special noi, femeile, avem tendinta de a ne da peste cap si a ne epuiza la maximum pentru a ne asigura ca toti cei din jurul nostru sunt fericiti.

In tot acest proces uitam de noi, de nevoile si dorintele noastre. Insa nu e niciodata prea tarziu sa faci o schimbare. Egoismul sanatos ar putea fi cheia transformarii de care aveai nevoie in viata ta. Iata tot ce trebuie sa stii despre acest concept:

Ce este egoismul sanatos? Este exact ceea ce pare a fi. Desi egoismul are o reputatie proasta, daca este aplicat in mod echilibrat si adecvat, poate fi vindecator, iti poate reda energia de care aveai nevoie si chiar iti poate imbunatati relatiile. Egoismul sanatos inseamna sa nu iti mai neglijezi de fiecare data dorintele si nevoile pentru a-i pune intotdeauna pe ceilalti pe primul loc. Inseamna sa constientizezi ca si tu esti la fel de importanta si sa aplici asta in stilul tau de viata. Inseamna sa te pretuiesti luand decizii care te fac sa te simti sustinuta, ingrijita si implinita.

Dar acest concept nu se rezuma doar la modul in care te tratezi singura. Egoismul sanatos este si despre modul in care ceilalti oameni te trateaza. Te ajuta sa impui limite in relatiile tale si sa ceri respect cand vine vorba de deciziile pe care le iei si modul in care traiesti.

