10 pasi spre incredere de sine imbatabila. Cum sa te simti bine in pielea ta

Aceste metode te ajuta sa te simti mai bine in corpul tau, sa te iubesti si sa inveti sa ai incredere in fortele proprii! Incepe sa le aplici chiar de astazi.

Nimeni nu este atat de increzator precum pare, asa ca nu te lasa intimidata. Urmeaza sfaturile de mai jos ca sa capeti incredere in tine si sa te simti bine in corpul tau in orice situatie. Incearca sa le introduci in rutina ta si sa le folosesti cat de des ai ocazia.

1. Inceteaza sa te compari cu altcineva

Ni se spune in mod constant ca trebuie sa ne incadram intr-un anumit tipar de „frumusete”, iar stima de sine si imaginea noastra corporala au de suferit pentru ca nu ne incadram cu totii la acest model. Sfatul nostru este sa nu te mai raportezi la tipare si sa te bucuri de ceea ce ai deja. Comparandu-te cu altcineva pierzi privirea de ansamblu a calitatilor tale!

Este usor sa iti doresti sa ai coapsele, parul cret sau zambetul altcuiva, dar acest lucru te indeparteaza de ceea ce este unic pentru tine si iti erodeaza sentimentul de valoare de sine.

