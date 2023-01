Sam Smith a lansat single-ul “Gloria”. Artistul a scris melodia în timpul lockdown-ului, a completat-o cu muzicianul folk/blues Foy Vance și a produs-o alături de Jimmy Napes și David Odlum.

comunicat de presa: Alăturat de corul local London Voices, Sam a înregistrat „Gloria” la biserica pe care au frecventat-o în copilărie, Biserica Sf. Maria, Saffron Walden din Essex, o locație care își are rădăcinile încă din Evul Mediu.

Smith – care își va face a treia apariție ca invitat muzical la „Saturday Night Live” pe 21 ianuarie – descrie noua melodie drept „imnul meu de dragoste ciudat, spunând că viața este un cântec pentru Gloria, lucru pe care nu-l pot exprima prin cuvinte. Nu știu dacă e natura sau o energie feminină din interiorul meu pe care o eliberez.”

"Gloria" este cel de-al patrulea album de studio al lui Smith si va aparea pe 27 ianuarie. Fanii care precomandă ediția digitală vor primi instant „Gloria” plus „Gimme” feat. Koffee și Jessie Reyez și single-ul „Unholy”, premiat cu discul de platină, nominalizat la GRAMMY® și certificat RIAA.

„Unholy” a petrecut 50 de zile pe locul 1 în topul global Spotify, a fost pe primul loc în topurile Apple și Shazam la nivel mondial și a fost salutată drept una dintre cele mai bune melodii din 2022 de criticii de la Rolling Stone, Associated. Press, Billboard, Esquire și numeroase alte publicatii.

Smith a acumulat peste 37 de milioane de vânzări de albume ajustate, 276 de milioane de vânzări de single și 50 de miliarde de stream-uri. Câștigător de patru ori GRAMMY®, Sam deține, de asemenea, două Guinness World Records – pentru cele mai multe săptămâni consecutive în Top 10 Album Chart din Marea Britanie (pentru debutul l din 2014 cu In The Lonely Hour) și pentru că a avut prima piesă dintr-un film James Bond care a ajuns numărul 1 în topurile din Marea Britanie (pentru premiul Oscar și Globul de Aur „Writing's on the Wall”).

Vizionare placuta