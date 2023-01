E vremea de iubit! Așa spun Edward Sanda și Cleopatra Stratan în cel mai nou single al lor

Chiar în pragul lunii iubirii, Edward Sanda și Cleopatra Stratan oferă în dar celor care trăiesc acest sentiment „Vremea de iubit”. Cunoscuți pentru povestea specială de iubire, dar și pentru chimia pe care o au din punct de vedere muzical, cei doi artiști arată publicului că iubirea și arta pot face o pereche excelentă.

comunicat de presa: Compusă de către Edward Sanda alături de Cleopatra Stratan și Gheorghe Vijay, „Vremea de iubit” pune în muzică și versuri tot ce un îndrăgostit își dorește să audă atunci când acest sentiment își face loc în viața, dar și în inima oamenilor.



„Am lucrat la această piesă alături de Randi, Cleopatra, Vijay și Mădălin Roșioru și reflectă extrem de mult povestea noastră de dragoste dar sunt sigur că în ea se vor regăsi și alți îndrăgostiți! Cred că prima strofă exprimă foarte mult ceea ce simt pentru Cleo încă de când am cunoscut-o și anume că pentru mine e unică, rară și specială așa cum spune și versul «Ca tine nu-i niciuna în miliarde»! E o piesă pe care poți să dansezi, să iubești și să i-o dedici partenerului/ partenerei. De asemenea, este singura piesă pe 2023 din partea noastră ca și cuplu pentru că în fiecare an vom lansa doar o piesă împreună. Sperăm să atingă cât mai multe inimi!", povestește Edward Sanda.



„Ne-am dorit să fie o poveste care să prezinte un alt nivel al relației. Piesa «Vremea de iubit» înglobează viața de după căsătorie, în care cuplul a avansat în relație. Piesa a fost scrisă și compusă împreună și ne-au ajutat și prietenii noștri Randi și Vijay. La filmarea videoclipului a fost fun, ne-am dorit să dansăm și am reușit alături de Simona Mereu și Emanuel să facem aceasă coregrafie frumoasă care nu a fost nici grea, nici ușoară :)), mai ales că am avut o săptămână de repetiții ca să ajungem la rezultatul acesta. Mulțumim lui Silviu pentru videoclipul acesta superb, mai ales că partea de dans arată o altă latură a noastră și sperăm să le placă oamenilor cum ne place și nouă", povestește Cleopatra.



Cleopatra Stratan a cunoscut succesul mondial încă de la vârsta de 3 ani cu hitul „Ghiță”, ce s-a auzit în țări precum Japonia, Spania și Mexic. Din anul 2008, artista are propria ei papușă, iar în anul 2009 este inclusă de site-ul oddee.com în topul copiilor minune, unde ocupă locul 4. După mai multe single-uri de succes printre care și „Te las cu inima”, „Pupă-mă”, „Eu m-am pierdut”, „La ușa mea” și „Dragoste, vă rog”, alături de Edward Sanda. Recent, talentata artistă a lansat „Vorba de tine”, o baladă emoționantă despre iubire.



Edward Sanda a debutat cu piesa și clipul „Doar pe a ta”, un featuring cu Ioana Ignat, ce a cucerit topurile de specialitate. Au urmat piese precum „Haine scumpe”, „Nicio zi fără tine”, „În palma ta” (alături de Ioana Ignat), „Vintage” (un featuring cu Lidia Buble), care au adunat zeci de milioane de vizualizări pe YouTube și „În Tandem”, alături de Arando Marquez. De-a lungul timpului, Edward a colaborat cu artiști precum AMNA, Lidia Buble, iar alături de Cleopatra Stratan a lansat „Dragoste, vă rog”, un îndemn pentru toți cei care iubesc, dar lasă orgoliile să le conducă mintea și inimile frânte.

