Sam Smith a lansat albumul “Gloria”. În urma apariției fenomenale la SNL (Saturday Night Live), artistul britanic lansează al patrulea album. Pentru a sărbători albumul foarte așteptat, a împărtășit videoclipul extravagant pentru „I’m Not Here To Make Friends”, track produs de Calvin Harris.

comunicat de presa: Regizat de Tanu Muino (Lil Nas X, Harry Styles, Normani), videoclipul pentru „I’m Not Here To Make Friends” este alegorie a individualității fără scuze, imaginile denotă libertate, bucurie și exprimare de sine, o introducere inteligentă a temei principale a albumului.



Materialul "Gloria" nu este doar o revelație creativă, ci este și ceva personal. Este sunetul cătușelor strânse care se prăbușesc pe podea, al granițelor depășite cu bucurie, al unui talent încă în căutare care descoperă ce înseamnă să fii cu adevărat liber - să fii în contact cu sinele. Gloria se sprijină pe câteva figuri feminine celebre din lumea muzicală a lui Sam (Jessie Reyez, Kim Petras, Koffee) și explorează teme despre sex, pasiune, exprimare și imperfecțiune.

Sam explică despre album: „Gloria este, de asemenea, o sărbătoare a tuturor genurilor și a tuturor divelor, vocaliste și scriitoare pop pe care le iubesc. Am valorificat toate acele amintiri și le-am pus într-un singur album. Colaboratorii, Jimmy Napes, Stargate și Max Martin, ILYA, au contribuit și mai mult la alimentarea albumului cu 13 piese, care combină cu îndrăzneală mai multe genuri muzicale.



Cu o ofertă recentă cu nuanțe de dancehall, „Gimme”, alături de compozitoarea R&B columbiano-canadiană, Jessie Reyez și starul reggae jamaican Koffee, Gloria se laudă, de asemenea, cu „Who We Love” cu Ed Sheeran, elementul euforic de dans, „Lose You”, un cântec de leagăn frumos „Gloria” și hit-ul global, „Unholy”, cu Kim Petras.



„Unholy” este al optulea hit de pe locul 1 de la Sam, adunând puțin sub 2 miliarde de stream-uri în întreaga lume. Recordul a fost primul Billboard Hot 100 #1 al lui Sam, făcând istorie alături de Kim Petras, fiind primii artiști non-binari și transgender care au ajuns pe primul loc. A fost nominalizat la un GRAMMY și a rămas pe locul 1 în topurile globale Spotify și Apple Music timp de 4 săptămâni de la lansare. Sam este printre alți trei artiști globali care au debutat pe locul 1 în topurile oficiale din Marea Britanie în 2022; fiind 4 săptămâni în vârf.



Artistul/compozitorul multi-platină, GRAMMY®, BRIT, Globul de Aur și premiul Oscar, Sam Smith este unul dintre cei mai cunoscuti artiști care au apărut în istoria recentă și deține o colecție de succese remarcabile. Gloria este al patrulea album de studio al lui Sam și se va baza pe succesul predecesorului din 2020, Love Goes. Sam Smith s-a bucurat de 38 de milioane de vânzări de albume, 283 de milioane de single-uri și 51 de miliarde de stream-uri in carieră. Albumul de debut multi-platină, "In the Lonely Hour" a devenit cel mai vândut album de debut al deceniului. Sam a colaborat cu artiști precum Calvin Harris la smash-ul internațional „Promises”, Normani cu mult iubitul hit R&B „Dancing With A Stranger” și superstarul african Burna Boy pentru „My Oasis”. Sam Smith deține două Guinness World Records – pentru cele mai multe săptămâni consecutive în Top 10 Album Chart din Marea Britanie (pentru debutul din 2014, In The Lonely Hour) și pentru că a avut prima temă James Bond care a ajuns pe locul 1 în topurile britanice (pentru premiul Oscar și Globul de Aur „Writing's on the Wall”).



Sam își va începe turneul mondial în Marea Britanie și va găzdui două nopți în Arena O2 din Londra, călătorind prin Europa și încheindu-și turneul din Marea Britanie și UE în AO Arena din Manchester. Continuând să o ducă pe Gloria peste tot globul, Sam va cânta în America de Nord, Australia și Noua Zeelandă.



"Gloria" este cea mai încrezătoare și împlinită versiune a lui Sam până în prezent. Spiritul curajos debordează pe tot parcursul albumului, expresiv și exuberant în egală măsură. Juxtapunerea religiei și eliberarea sexuală în Gloria se simte ca o a doua majoritate, pe măsură ce pășesc în adevărul lor.



Sam Smith - Gloria Tracklist



1. Love Me More

2. No God

3. Hurting Interlude

4. Lose You

5. Perfect (with Jessie Reyez)

6. Unholy (with Kim Petras)

7. How To Cry

8. Six Shots

9. Gimme (with Koffee & Jessie Reyez)

10. Dorothy’s Interlude

11. I’m Not Here To Make Friends

12. Gloria

13. Who We Love (with Ed Sheeran)

Vizionare placuta