CARGO a lansat single-ul 'Cruce-n destin'

Cu o experiență de peste 35 de ani în industria muzicală, timp în care a devenit cea mai iubită trupă rock din România, CARGO lanseaza videoclipul melodiei „Cruce-n destin”.

comunicat de presa: Melodia este compusa de catre Adrian Igrisan, cu versuri de Adrian Igrisan si Claudiu Cirtina, iar productia a fost realizata de catre trupa.



Videoclipul a fost regizat de catre Sorin Mihai, iar din distributia proiectul au facut parte actorii Silvia Lupasc, Vasile Lupasc, Ilie Gherghu, Ciprian Olteanu, pe langa membrii trupei.





Cargo a fost prezenta in 2022 intr-un turneu in Canada, iar pe 24 februarie 2023 va urca pe scena Salii Palatului pentru un concert special intitulat „Balade Rock”.



În acest moment, trupa Cargo lucrează la un nou album, pe care abia așteptă să îl prezinte fanilor în formulă finală, „Cruce-n destin” fiind un single de pe urmatorul material..



Formația CARGO a fost înființată de către Adi Bărar, la Timișoara, în anul 1985. De-a lungul anilor, în cadrul formației au avut loc mai multe schimbări de componență, formula actuală fiind Adrian „Baciu” Igrișan (voce/chitară), Tavi Pilan (tobe), Alin Achim (bass), Ionuț Cârjă (clape) și David Cristian (chitară).

Datorită bogatei activități concertistice și de studio, formația se maturizează, își găsește drumul și genul muzical pe care nu îl mai schimbă, muzica compusă devenind tot mai profundă, cu teme și texte diverse, trecând de la socio-politic la iubire, istorie, mistic, religie, supranatural. Toate acestea, alături de emblema „dracon” (stindardul armatei dacilor) fac ca, astăzi, formația CARGO să fie unică și ușor de identificat.

Melodii precum „Aproape de voi”, „Doi pași”, „Nu pot trăi fără tine”, „Mama” etc. sunt cântece de referință ale trupei, iar melodia „Dacă ploaia s-ar opri” de pe albumul „Spiritus Sanctus”, este considerată una dintre cele mai frumoase balade rock românești, fiind cea mai difuzată melodie de după Revoluția din 1989 și numărul 1 pentru 41 săptămâni.

Vizionare placuta