Află la ce trebuie să renunți în săptămâna 27 februarie - 5 martie ca să atragi fericirea în viața ta.

Suntem pregatiti pentru tot ce urmeaza sa se intample in vietile noastre. In toate aceste 3 luni de iarna am adunat cunostinte, am invatat lectii, ne-am descoperit cu adevarat si ne-am transformat. Acum avem incredere in noi si facem un pas mare catre viitor. Universul ne este alaturi si ne sprijina neconditionat.

Horoscop săptămânal pentru perioada 27 februarie - 5 martie. Află la ce trebuie să renunți pentru a atrage fericirea în viața ta în funcție de semnul zodiacal în care te-ai născut.

Horoscop Berbec

Trebuie sa renunti la grija pe care o porti altor persoane

A venit momentul sa nu te mai intereseze atat de mult cum isi traiesc viata oamenii din jurul tau. Fiecare isi poate purta singur de grija. Iar tu trebuie sa inveti sa faci un pas in spate si sa te concentrezi doar pe tine si pe sufletul tau.

Horoscop Taur

Trebuie sa renunti sa mai asculti parerile altor persoane

In aceasta saptamana minunata faci un pas in spate si inveti sa nu te mai intereseze absolut deloc ce spun sau fac oamenii din jurul tau. Intreaga atentie este indreptata asupra ta: ce simte inima ta, ce vrea sufletul tau si de ce ai nevoie pentru a fi fericita.

Horoscop Gemeni

Trebuie sa renunti sa mai lupti impotriva propriului destin

Universul iti reaminteste ca esti in acel moment al vietii tale in care ar fi mai bine sa nu mai lupti impotriva morilor de vant. Ce iti este destinat ti se va intampla... fie ca vrei, fie ca nu. Asa ca accepta-ti destinul si incearca sa te lasi purtata de val.

Horoscop Rac

Trebuie sa renunti sa mai cauti scuze pentru toate visurile neimplinite

Tu esti singura responsabila pentru viata ta, pentru viitorul tau, pentru modul in care alegi sa iti traiesti prezentul. Ce faci in acest moment pentru a iti fi bine maine? Cum iti construiesti viata? Care sunt visurile tale si ce ai de facut pentru a le vedea implinite. Raspunde-ti la aceste intrebari si apuca-te de treaba.

Horoscop Leu

Trebuie sa renunti sa mai permiti altor oameni sa ia decizii in locul tau

Nu uita ca tu esti singura care stie de ce are nevoie sufletul tau pentru a fi fericit cu adevarat. Asadar, de ce le permiti altor oameni sa iti decida viitorul? Preia fraiele vietii tale, asuma-ti responsabilitatea si ocupa-te de propria viata.

Horoscop Fecioara

Trebuie sa renunti sa mai crezi ca va veni momentul perfect pentru a actiona

Daca ai de facut schimbari, modificari sau daca vrei sa incepi ceva nou, nu mai astepta momentul perfect... pentru ca acesta nu va veni niciodata. Ce trebuie sa faci, in schimb? Sa iti iei inima in dinti si sa actionezi chiar acum - timpul nu asteapta, sa nu uiti asta.

