8 Lucruri pe care sa i le spui sufletului tau in aceasta primavara pentru a gasi ceea ce cauti: fericirea adevarata 

A venit momentul sa preiei fraiele vietii tale si sa te concentrezi pe ceea ce conteaza. A venit momentul sa fii fericita cu adevarat, sa traiesti pentru clipa de acum, sa ingropi trecutul si sa nu te mai temi atat de mult de surprizele viitorului. A venit momentul sa fii bine cu tine si cu viata pe care o traiesti.

O noua luna, un nou anotimp, un nou capitol. Esti pregatita pentru tot ce urmeaza sa se intample? Stii care sunt schimbarile pe care vrei sa le faci? Stii de ce ai nevoie pentru a fi fericita cu adevarat? Ti-ai ales bataliile? Iti cunosti visurile pentru care trebuie sa muncesti?

De foarte multe ori permitem timpului sa treaca, iar noi parca suntem doar simpli spectatori ai propriei vieti. Intram in rutina, ne facem griji pentru probleme care nu au sens, devenim agitati cu privire la viitor si nu mai stim sa traim cu adevarat. Nu ne mai bucuram de momentul prezent, nu mai cultivam fericire in sufletele noastre si permitem gandurilor negative sa preia controlul, in timp ce ne miscam pe pilot automat.

Iata ce ar trebui sa ii spui sufletului tau in aceasta primavara pentru a gasi ceea ce cauti: fericirea adevarata:

1. Sunt stapana pe viata mea. Eu singura iau deciziile de care am nevoie, eu singura hotarasc ce este cel mai bine pentru mine. Nimeni nu are puterea de a imi influenta in vreun mod nici prezentul si nici viitorul.

2. Acesta este un nou capitol. Dau pagina si o iau de la capat. Ma detasez de trecut si invat sa ma concentrez pe momentul prezent; fac tot posibilul pentru a trai pentru clipa de acum si pentru a imi bucura sufletul cu ce se intampla aici.

3. Nu mai permit nimanui sa imi spuna cum sa traiesc. Am incredere in ce imi dicteaza sufletul si ma las condusa de intuitie. Iau deciziile pe care le consider potrivite pentru mine si, cu inima plina de bucurie, merg pe drumul pe care vreau sa merg.

4. Ma detasez de toti oamenii toxici, de gandurile negative, de drama si de galagia care nu imi apartine. Invat sa fiu recunoscatoare pentru ceea ce traiesc si sa ii multumesc Universului pentru viata pe care mi-o ofera.

5. Sa fii in pace nu inseamna sa fii intr-un loc in care nu exista haos, probleme, necazuri, situatii stresante. Sa fii in pace inseamna sa fii in mijlocul furtunii si sa ramai in continuare linistita si centrata mental, emotional si fizic.

6. Am rabdare cu viata mea. Am rabdare cu ceea ce mi se intampla. Nu mai alerg prin viata, ci invat sa ma bucur de calatorie si sa fiu fericita cu ce am.

7. Ii sunt recunoscatoare inimii mele pentru ceea ce traiesc. Calatoria mea este una cu adevarat interesanta si stiu ca Universul lucreaza cu mine pentru a ma face mai puternica si mai curajoasa.

8. Nu mai caut fericirea in alte locuri. Nimeni nu ma poate face fericita asa cum as putea sa ma fac eu. Asadar, renunt sa mai alerg dupa alti oameni si invat sa descopar acea fericire pura, curata, sincera - cea din inima mea.

foto main Valeriy-S, Shutterstock

