Primavara este aici pentru a ne invata se inseamna sa traiesti cu adevarat. Suntem cu adevarat norocosi deoarece Universul este de partea noastra si ne ofera tot ce avem nevoie pentru a fi fericiti. Suntem acolo unde trebuie sa fim si ne bucuram de aceasta calatorie incredibila prin viata. Capitolul pe care il traim acum este unul incredibil de frumos. Exista, totusi, 3 semne zodiacale pe care divinitatea nu doar ca le ia sub aripa sa protectoare si nu permite ca nimeni si nimic sa le faca rau, insa le si ofera tot ce este mai bun.

Esti curioasa sa afli care sunt aceste zodii? Atunci iti recomandam sa citesti in continuare.

Horoscopul primaverii 2023: Cele 3 semne zodiacale care vor inflori in urmatoarele 3 luni

Balanta

Semnul zodiacal cu cele mai bune sanse la dragoste, schimbari profesionale incredibile si succes pe plan personal in primavara anului 2023 va fi Balanta.

Balanta este zodia cu numarul 7 in horoscopul european; condusa de Venus, planeta iubirii, a frumusetii si abundentei, Balanta este si un semn de Aer special.

Daca te-ai nascut in zodia Balanta... atunci ar trebui sa te consideri o norocoasa deoarece urmatoarele trei luni vor fi cu adevarat speciale pentru tine. Vei experimenta posibilitati noi de evolutie spirituala si vei face descoperiri semnificative in fiecare domeniu pe care alegi sa te concentrezi. In cea mai mare parte, vei alege sa iti urmaresti obiectivele si vei simti o conexiune profunda cu Universul - ca si cum intregul Cosmos ar fi de partea ta si te-ar sustine in tot ceea ce alegi sa faci. Simti ca esti pe drumul cel bun, asa ca iti asculti intuitia si alegi sa te lasi condusa de ce iti spune inima. Ajustarile importante ale vietii iti vor fi parghie pentru a avansa mai rapid in ceea ce vrei sa faci.

Zilele norocoase pentru tine: 14 martie, 1 aprilie, 3 mai.

Mantra zodiei tale pentru urmatoarele trei luni: Sunt aici si asta este tot ce conteaza. Universul ma iubeste, ma sprijina si ma ajuta sa merg mai departe cu viata mea, protejandu-ma de tot ce este rau si oferindu-mi fericire adevarata.

Sagetator

Esti nascuta in zodia Sagetator? Atunci ar trebui sa te pregatesti pentru o primavara cu adevarat speciala. Astrele sunt de partea ta si iti pregatesc 3 luni incredibil de frumoase, interesante si pline de surprize pentru suflet.

Vei simti ca traiesti mai profund ca niciodata, te vei simti conectata la ceea ce esti si vei descoperi ce te face fericita din toate punctele de vedere. Universul iti scoate in fata oportunitati incredibile de care ar fi bine sa profiti deoarece cu astfel de momente nu te intalnesti aproape niciodata in viata.

Avand in vedere numeroasele evenimente cosmice ce vor avea loc in favoarea ta, nu vei simti ca iti lipseste ceva - din contra, vei considera ca esti o norocoasa deoarece totul pare sa fie asa cum trebuie.

Zilele norocoase pentru tine: 20 martie 25 martie, 28 aprilie

Mantra zodiei tale pentru urmatoarele trei luni: Sunt fericita in lumea mea. Universul este de partea mea si imi ofera tot ce este mai frumos in aceasta lume. In sfarsit simt ca sunt acolo unde ar trebui sa fiu. Drumul meu este unul minunat.

Leu

Primavara anului 2023 este una cu adevarat speciala pentru tine. Urmatoarele trei luni iti vor oferi cateva oportunitati excelente de crestere pe planurile pe care vrei tu sa te concentrezi si intentionezi sa profiti de fiecare dintre acestea.

Te pregatesti pentru o perioada extrem de activa si de interesanta. Esti norocoasa si te bucuri de tot ceea ce ti se intampla; nu mai stai sa privesti in trecut, inchizi usa ultimului capitol pentru a trai ceea ce este aici si acum. Viata ta este una minunata, iar tu esti recunoscatoare pentru tot ce ti se intampla.

Lucrezi din greu, lupti si faci tot posibilul sa depasesti obstacolele care stau in calea succesului tau. Din perspectiva unei cariere, primavara 2023 este ideala pentru tine deoarece te scoate mult din zona de confort, te face sa ai incredere in tine si o forta incredibila pentru a iti implini chiar si cele mai mari visuri.

Zilele norocoase pentru tine: 5 martie, 16 aprilie, 28 mai

Mantra zodiei tale pentru urmatoarele luni: Imi cresc aripi mari si puternice si invat sa zbor mai sus ca niciodata. Am incredere in planul Universului pentru mine, inchid usa trecutului si merg mai departe. Sunt pregatita sa evoluez si sa imi construiesc o viata incredibila.

