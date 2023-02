Mantra zodiei tale pentru luna martie 2023

Afla care este mantra de care ai nevoie in luna martie in functie de zodia in care te-ai nascut:

Dam pagina fara sa mai privim in trecut. Luna martie este aici pentru a ne spune ca schimbarea nu mai poate astepta. Fie ca vrem, fie ca nu, Universul vine in ajutorul nostru si ne transforma vietile, asa ca ne sfatuieste sa ne pregatim pentru cateva saptamani cu adevarat interesante. Gasim solutii creative la problemele cu care ne-am confruntat in ultima perioada astfel incat sa putem lasa totul in spate si sa o luam de la capat cu inima complet vindecata si sufletul impacat.

Cu o creativitate incredibila si o intuitie sporita, ne este mai usor ca niciodata sa ne auzim propriile ganduri si sa actionam in functie de ce ne dicteaza intuitia. Martie este o luna a schimbarii, iar noi trebuie sa profitam de toate oportunitatile pe care Universul ni le scoate in cale.

Afla care este mantra de care ai nevoie in luna martie in functie de zodia in care te-ai nascut:

Horoscop Martie 2023: Zodia Berbec

Mantra ta pentru aceasta luna: Nu ma dau batuta. Lupt pentru ceea ce vreau, pentru visurile mele, pentru dorintele mele. Imi cresc singura aripi, ma ridic de la pamant si zbor mai sus ca oricand. Promit sa imi creez viata pe care sufletul meu o merita.

Citeste si: Horoscopul complet al zodiei Berbec pentru luna martie

Horoscop Martie 2023: Zodia Taur

Mantra ta pentru aceasta luna: Imi deschid inima si invat sa ofer iubire pentru a primi la randul meu iubire. Nu ma mai tem de dragoste si incerc sa daram toate zidurile pe care le-am construit in jurul meu de teama de a fi ranita.

Citeste si: Horoscopul complet al zodiei Taur pentru luna martie

Horoscop Martie 2023: Zodia Gemeni

Mantra ta pentru aceasta luna: Totul este minunat in lumea mea. Sunt acolo unde trebuie sa fiu si ma bucur de acest moment cu toata inima. Stiu ca Universul are un plan frumos pentru mine, imi pun toate bazele in el.

Citeste si: Horoscopul complet al zodiei Gemeni pentru luna martie

Horoscop Martie 2023: Zodia Rac

Mantra ta pentru aceasta luna: Accept tot ceea ce mi se intampla si invat sa ma las purtata de destin. Nu mai lupt impotriva planului divin pentru mine, ci fac un pas in spate si ii permit Universului sa imi arate care este drumul pe care trebuie sa merg.

Citeste si: Horoscopul complet al zodiei Rac pentru luna martie

Horoscop Martie 2023: Zodia Leu

Mantra ta pentru aceasta luna: Nu mai regret nimic din ce s-a intamplat pentru ca viata mea de acum este una cu adevarat minunata. Ma detasez de trecut pentru a ma vindeca complet si a merge mai departe pe drumul meu.

Citeste si: Horoscopul complet al zodiei Leu pentru luna martie

Horoscop Martie 2023: Zodia Fecioara

Mantra ta pentru aceasta luna: Ma eliberez de toti oamenii negativi din viata mea pentru a putea face loc optimismului si fericirii adevarate. Invat sa prioritizez ceea ce conteaza pentru tine, iar acum scopul meu este sa fiu bine.

Citeste si: Horoscopul complet al zodiei Fecioara pentru luna martie

Horoscop Martie 2023: Zodia Balanta

Mantra ta pentru aceasta luna: Invat sa ma bucur de calatorie si nu mai astept viitorul pentru a fi cu adevarat fericita. Cultiv recunostinta in clipa prezenta si aduc liniste in sufletul meu.

Citeste si: Horoscopul complet al zodiei Balanta pentru luna martie

Horoscop Martie 2023: Zodia Scorpion

Mantra ta pentru aceasta luna: Lupt pentru a imi implini visurile. Nu mai permit nimanui sa imi spuna ca am prea multe dorinte, ci invat sa am incredere in mine si sa nu ma dau batuta. Voi ajunge acolo unde imi doresc sa fiu.

Citeste si: Horoscopul complet al zodiei Scorpion pentru luna martie

Horoscop Martie 2023: Zodia Sagetator

Mantra ta pentru aceasta luna: Am incredere in Univers. Nu mai incerc sa deschid usi ce nu sunt destinate pentru mine. Fac un pas in spate si ii permit divinitatii sa imi arate care este drumul pe care trebuie sa merg.

Citeste si: Horoscopul complet al zodiei Sagetator pentru luna martie

Horoscop Martie 2023: Zodia Capricorn

Mantra ta pentru aceasta luna: Invat sa las in spate trecutul pentru a ma putea concentra asupra momentului prezent. Aici si acum se intampla viata mea, aici si acum pot fi fericita cu adevarat.

Citeste si: Horoscopul complet al zodiei Capricorn pentru luna martie

Horoscop Martie 2023: Zodia Varsator

Mantra ta pentru aceasta luna: Sunt libera sa fac ce vreau cu viata mea. In aceasta luna promit sa ma pun pe primul loc, sa am mai multa grija de mine si sa ma iubesc neconditionat.

Citeste si: Horoscopul complet al zodiei Varsator pentru luna martie

Horoscop Martie 2023: Zodia Pesti

Mantra ta pentru aceasta luna: Imi deschid inima si ii permit intuitie sa ma ghideze. Nu ma mai las condusa de ce imi spun oamenii din jurul meu, ci aleg sa imi ascult sufletul.

Citeste si: Horoscopul complet al zodiei Pesti pentru luna martie

foto main pixabay

Vizionare placuta