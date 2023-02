30 de lucruri cu care sa iti bucuri sufletul in aceasta primavara

Nu crezi ca sufletul tau merita fericire? A trecut prin atatea. In aceasta primavara incearca sa ai mai multa grija de el si sa ii oferi tot ce este mai frumos.

Nu uita ca timpul zboara. Viata este ceea ce tu o faci sa fie. Fiecare zi vine cu o oportunitate si o decizie - alegi sa fii fericita sau alegi sa fii trista? Totul depinde doar de tine, asadar detaseaza-te de tot ceea ce a fost, bucura-te de ceea ce este si fii entuziasmata cu ceea ce urmeaza sa fie.

Iata care sunt acele lucruri marunte, dar importante, pe care le poti face pentru a iti bucura sufletul in aceasta primavara:

1. Gaseste ceva nou care sa te entuziasmeze, sa te bucure, sa iti faca inima fericita... si ocupa-te de acea activitate.

2. Calatoreste intr-un loc unde nu ai mai fost pana acum.

3. Stabileste un obiectiv rezonabil pentru aceasta primavara si in fiecare zi incearca sa faci cate 3 lucruri care sa te apropie de implinirea acestui obiectiv.

4. Iesi din zona de confort si fa-ti noi prieteni.

5. Ajuta oamenii la care tii atunci cand poti.

6. Incearca sa incluzi sportul in activitatile tale - mergi pe jos mai mult, evita liftul si ia scarile, du-te la supermarket fara masina;

7. Fii constienta de ceea ce este in jurul tau - gaseste fericirea in lucruri marunte si bucuria in situatii simple.

8. Alege sa fii creativa cu timpul pe care il ai - nu il pierde niciodata in zahar pentru ca este extrem de pretios.

9. Petrece cateva minute de liniste singura, in fiecare zi. Tu cu tine, cu gandurile tale, cu ideile tale, cu planurile tale.

10. Inconjoara-te de oameni pozitivi care impartasesc obiective similare cu ale tale.

11. Bucura-te de un rasarit de soare cel putin o data pe saptamana.

12. Bucura-te de un apus cel putin o data pe saptamana.

13. Dedica-ti timp pentru a gasi solutii la problemele cu care te confrunti si pe care le tot amani.

14. Nu-ti fie teama sa incerci ceva nou de fiecare data cand ai ocazia. Iesi din zona de confort si experimenteaza.

15. Socializeaza... socializeaza si iar socializeaza.

16. Reia legatura cu prieteni pe care nu i-ai mai vazut de luni bune.

17. Petrece mai mult timp in aer liber. Plimbarile nu ar trebui sa lipseasca din activitatea ta zilnica - mai ales in aceasta perioada minunata a anului.

18. Daca iti urasti job-ul, gaseste altul nou. Viata este prea scurta pentru a nu face ce iti place.

19. Experimenteaza tot ce iti ofera viata; exploreaza si bucura-te de necunoscut.

20. Trezeste-te mai devreme si bucura-te de linistea diminetii.

21. Alege compasiunea.

22. Ai mai multa grija de spatiul in care locuiesti. Nu uita - casa nu este doar pentru trup, este si pentru suflet.

23. Nu-ti mai face griji pentru lucrurile pe care nu le ai si incearca sa te bucuri cu toata inima de ceea ce ai.

24. Seteaza-ti 3 prioritati in fiecare dimineata si indeplineste-le pana la finalul zilei.

25. Concentreaza-te pe aspectele pozitive ale vietii. Nu te opri niciodata asupra aspectelor negative - decat atunci cand chiar incerci sa le rezolvi.

26. Alege sa iubesti - iubeste oamenii, iubeste viata, iubeste natura, iubeste sa fii tu, iubeste sa explorezi. Iubeste tot.

27. Nu iti mai pierde timpul cu ce nu ai nevoie.

28. Alege provocari frumoase pentru tine - cu cat sunt mai interesante, cu atat inveti mai mult si te dezvolti.

29. Invata sa spui "Nu" si sa iti stabilesti niste limite sanatoase in relatiile cu cei din jurul tau.

30. Lasa munca... la munca. Imediat ce ai plecat de la birou nu ar trebui sa te mai intereseze absolut nimic cu privire la viata profesionala.

foto main EL_Art, Shutterstock

