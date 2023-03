11 Lucruri pe care sa ti le spui cand simti ca pamantul iti fuge de sub picioare 

In momentele in care simti ca pamantul iti fuge de sub picioare spune-ti urmatoarele lucruri:

Cand lucrurile devin grele, cand simti ca pierzi complet controlul, cand nu stii ce sa mai faci, cand totul nu pare sa aiba sens... ai incredere in Dumnezeu. El stie de ce te face sa treci prin toate astea. El te vrea puternica si toate acestea sunt lectii importante care te vor ajuta mai mult decat crezi.

1. Am incredere in Univers. Am incredere in divinitate. Am incredere in aceasta calatorie a mea. Chiar daca nu inteleg ce mi se intampla, stiu ca totul este spre binele meu.

2. Accept ceea ce este, renunt la tot ce a fost si am incredere in drumul care urmeaza sa fie.

3. Am rabdare cu destinul meu. Am rabdare in aceasta calatorie. Stiu ca divinitatea este de partea mea si nu ma va lasa niciodata.

4. Sunt aici si asta este tot ce conteaza. Nu ma mai intereseaza ce s-a intamplat, viata merge mai departe. Folosesc ceea ce am si fac tot ce pot. Putin cate putin, pas cu pas.

5. Caut binecuvantarile ascunse in fiecare lupta pe care o am. Sunt dispusa sa imi deschid inima si sa vad binele in tot ce este frumos.

6. Aceasta este viata mea si o accept asa cum este. Invat sa fiu puternica, sa imi invat lectiile si sa merg mai departe cu viata mea, incercand sa ma bucur de calatorie asa cum este ea.

7. Nu ma mai concentrez pe ceea ce nu am, ci invat sa imi educ mintea sa fie fericita cu tot ce are. Viata este frumoasa asa cum este ea.

8. Aceasta este calatoria mea si promit sa fac din ea una cu adevarat speciala. Nu ma mai intereseaza cum isi traiesc alti oameni vietile, pe mine ma intereseaza viata mea.

9. Imi accept acest destin, rad de problemele pe care le am si nu ma las pusa la pamant de greutati. Ma ridic de la pamant si merg mai departe pe drumul meu.

10. Sunt curajoasa. Sunt puternica. Sunt parte din Univers. Sunt praf de stele. Sunt tot ce este mai frumos in aceasta lume. Nimeni si nimic nu imi poate frange aripile.

11. Bucuriile marunte sunt cele care conteaza cu adevarat. Invat sa ma bucur de ceea ce se intampla bine in viata mea si sa traiesc fericita si impacata.

